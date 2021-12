LA LETTERA A BRUCCHI E A MARSILIO: «PERCHE' IL DRIVE IN E' CHIUSO?»

Buongiorno.

Siamo ostaggi di una politica che delinque con i potenti del governo centrale, confuso, che confonde, che pretende e banchetta sul cadavere putrefatto del popolo.

Questa é una lettera aperta al Governante d'Abruzzo e al coordinante Brucchi.

Ma quale buon senso dovrebbe essere demandato al cittadino e al popolo italiano quando i politici delinquono e decidono che il drive in é chiuso a Natale e a Santo Stefano.

Questi politicanti lo sanno che la morte e la malattia non conoscono festività?

E perché in tempi di pandemia dovremmo quindi tener chiuso il drive in dei tamponi molecolari? E sentirsi rispondere ma é Natale!

Ottimo, con lo stesso criterio di buon senso, coloro i quali avessero avuto un qualche sospetto di averlo contratto il coronavirus, hanno frequentato feste private, locali, chiese al fine di diffonderlo (qualora fosse il coronavirus) dappertutto.

Gli unici che hanno sempre lavorato su turni massacranti anche nelle feste comandate sono stati gli addetti dell' Istituto Zooprofilattico di Teramo.

