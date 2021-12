VOLANO I GREEN PASS. I VACCINI PROTEGGONO AL 30% DOPO 5 MESI, PARTE LA STRETTA PER IL CAPODANNO

Quasi quattro milioni (3.818.558) i Green pass emessi negli ultimi tre giorni in Italia. Dalla fine del ciclo vaccinale, "l'efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 71,5% al 30,1%".

Il rischio terapia intensiva per i non vaccinati rispetto a chi ha la terza dose è 85 volte maggiore per gli over 80. Il 26% deicasi totali diagnosticati nell'ultima settimana è tra gli under 20. Ma il 48% tra 6-11 anni. Da domani booster ai ragazzi di 16

e 17 anni e ai fragili di 12-15. Sono 24.883 i casi di Covid

individuati nelle ultime 24 ore. Solo 217 mila tamponi, tasso

sale al 11,5%. Ieri i casi erano stati 54.762. Le vittime,

rilevail ministero della Salute, sono 81, ieri erano state 144.

E' scattata la nuova stretta del decreto festività. Niente feste

in piazza per Capodanno e discoteche chiuse fino al 31 gennaio,

niente caffè al banco per non vaccinati. Dal 10 gennaio super

pass per musei, palestre piscine, sport di squadra, e attività

che si svolgono al chiuso, nonché gli spogliatoi. Per l'accesso

a funivie, cabinovie e seggiovie, con la chiusura delle cupole

paravento, mascherine FFP2 obbligatorie, in calo gli arrivi. Per

i viaggiatori positivi, isolamento a proprie spese, dal 10

gennaio. Dal primo febbraio il Green pass varrà 6 mesi. Dal 30

dicembre per accedere a Rsa e hospice, servirà il booster. Con

solo due dosi, serve il tampone. Superata la prima soglia

critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva.