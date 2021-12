COVID / FILA INTERMINABILE ALL’HUB VACCINALE, INTANTO I CONTROLLI GREEN PASS PUNISCONO DUE TERAMANI E DUE LOCALI

Fila interminabile all'hinterland vaccinale oggi, una fila che si allunga fino all'esterno del Parco della Scienza. Una situazione che, visto l'aumento dei contagi, forse si sarebbe dovuta prevedere e arginare. Va detto che si tratta di moltissime persone non prenotate che vogliono sottoporsi in qualche caso alla prima dose. Ma il problema è evidente e deve essere il Comune a risolverlo, perché la asl mette a disposizione personale e vaccini, ma sta al Comune trovare la location giusta. "Il sindaco deve semplicemente spostare

l'hub vaccinale al Pala scapriano come in passato - chiede il consigliere Mario Cozzi - al palazzetto c'è più spazio, parcheggi e non si creano problemi di assembramenti o commistioni con altre attività ( uffici comunali e uff terremoto)"

Intanto, nella settimana dal 20 al 26 dicembre le Forze di Polizia (Questura, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) e le Polizie Locali dei Comuni di Teramo, Ancarano, Campli, Castellalto, Crognaleto, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Nereto, Pineto, Torricella Sicura e Tortoreto hanno effettuato sull’intero territorio provinciale, in base alle disposizioni impartite dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, i controlli relativi al rispetto delle prescrizioni imposte dal d.l. 172/2021 di cui si riportano a seguire gli esiti in dettaglio. In particolare risultano:

 3058 Persone controllate per green pass

 4 Persone sanzionate per green pass

 0 Persone sanzionate per dispositivi di protezione

 579 Attività o Esercizi controllati

 2 Titolari di Attività o Esercizi sanzionati

 0 Chiusura provvisoria di Attività o Esercizi