CONSIGLIO COMUNALE CONGIUNTO PIETRACAMELA-FANO: SI CHIEDE ALLA REGIONE UN MILIONE E 650 MILA EURO PER ACQUISTARE GLI IMPIANTI

Un consiglio comunale congiunto Pietracamela - Fano si è svolto oggi pomeriggio nella sede municipale di Pietracamela, per chiedere alla Gran Sasso Teramano di rivedere il contratto di vendita degli impianti e per chiedere, anche, alla Regione un finanziamento per l' acquisto degli stessi.

L' acquisto è per un milione e 650 mila euro complessivo di tutti gli impianti di Fano e Pietracamela. «A questi occorre detrarre il credito che noi abbiamo con la GST. Quindi valuterà la Regione il da farsi - dichiara il Sindaco di Pietracamela Antonio Villani - spero che l' operazione si faccia in tempi rapidi: sei mesi, al massimo un anno. Naturalmente speriamo prima - prosegue Villani - un anno massimo perché è il tempo delle concessioni». La GST, il giorno 21 dicembre ha prolungato la gestione a Marco Finori fino a Dicembre prossimo. «Aspettiamo risposte. Non vogliamo alimentare altre polemiche. Mi sembra una soluzione ragionevole. Il nostro intento è quello di porre fine civilmente a questa storia».