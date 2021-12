CONVIVIALE DEGLI AUGURI DEL ROTARY, UN ANNO DI SODDISFAZIONI E IMPEGNO

Anche quest’anno il Rotary Club Teramo, presieduto da Daniela Tondini, ha organizzato, nel rispetto della normativa Covid-19, la tradizionale Conviviale degli auguri presso il Ristorante “I Tigli” di Teramo.

Dopo il saluto del Vescovo della Diocesi di Teramo-Atri, Mons. Lorenzo Leuzzi, il Presidente, nel suo intervento di apertura, ha sottolineato come la “ruota” abbia già compiuto mezzo giro e presto ci si troverà ad affrontare un nuovo anno.

“La serata – ha continuato il Presidente – è, sì l’occasione per scambiarci reciproci auguri di ogni bene, ma anche un momento di riflessione per quello che ci lasciamo alle spalle e per ciò che ci aspetta per il futuro. Il Santo Natale è un momento di felicità da condividere con i propri cari ed è l’occasione per ricordare a noi stessi e a chi ci è più vicino i sentimenti che ci uniscono, gli stessi sentimenti che ci portano a valorizzare la “Famiglia del Rotary” che comprende, oltre ai soci, ai loro nuclei familiari, alle mogli e mariti dei nostri soci purtroppo scomparsi, anche il Rotaract, rappresentato per l’occasione dal Vice Presidente Giulia Di Ludovico, sempre al nostro fianco, non solo durante le conviviali, ma anche e soprattutto nella realizzazione di progetti condivisi”. Anche quest’anno, inoltre, il Rotary Club Teramo ha aderito al “Progetto Noemi”, iniziativa promossa dal Rotaract Distretto 2090, con l’acquisto di panettoni artigianali.

Nel corso della serata il Presidente ha donato ai Soci, per ringraziarli dell’affetto, della presenza e della vicinanza che mostrano e dimostrano in ogni circostanza, un “Sole” della collezione castellana dell’artista Giuseppe Mercante: “l’idea del Sole – ha evidenziato il Presidente – deriva dal fatto che il Sole rappresenta la stella madre del sistema solare, la stella più vicina alla Terra ed è simbolo di bellezza, potenza e sapienza; il Sole, cioè, è vita, fonte di vita e di luce ovvero l’augurio che tutti noi e tutto il mondo possa finalmente tornare a riveder le stelle per citare il grande Poeta Dante di cui quest’anno ricorrono i 700 anni dalla sua scomparsa”.