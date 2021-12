A TORTORETO SI ASSUME UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE

L’amministrazione comunale ha deliberato nel fabbisogno del personale 2022 il rafforzamento del Comando di Polizia Locale. E’ stata decisa l’assunzione immediata di un agente di Polizia Locale a tempo indeterminato ed e’ stata pianificata l’assunzione di quattro vigili per sei mesi l’anno a tempo indeterminato. A breve, certamente per l’inizio della stagione estiva Tortoreto avrà cinque unità in più che andranno ad aggiungersi ad un organico attuale di nove agenti. Per la prima volta avremo l’assunzione di vigili a tempo indeterminato da poter coinvolgere prevalentemente nei sei mesi più impegnativi per la vigilanza e il controllo del nostro territorio. Sarà anche un modo concreto per rafforzare il rapporto di vicinanza con la popolazione residente e garantire una maggiore efficacia nei presidi. Il potenziamento del personale in forza alla Polizia Locale consentirà di rispondere alle richieste dei cittadini e dei turisti e incidera’ positivamente sul comando della Polizia Locale che dal nostro insediamento ha visto un deciso potenziamento. Negli anni scorsi l’amministrazione oltre ad aver trasformato tutti i rapporti di lavoro a tempo pieno, ha proceduto celermente all’assunzione di una vice Comandante, posizione vacante per sopravvenuto pensionamento. “Gli agenti di Polizia Locale sono impegnati quotidianamente sul territorio, specialmente durante l’ultimo anno caratterizzato dall’emergenza sanitaria, operando con professionalità e senso del dovere” condividono il Sindaco Piccioni Domenico e l’Assessore Del Sordo unitamente alla giunta, aggiungendo che : “La Polizia Locale sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nel garantire la sicurezza del territorio e dei cittadini ; da qui la fondamentale importanza di potenziare l’organico, un impegno che ci eravamo presi e che stiamo rispettando. Vogliamo continuare a promuovere un contatto diretto tra il cittadino e gli agenti della Polizia Locale basato su una presenza più diffusa”.