"TAGLIATA" LA LUCE ALLA BIGLIETTERIA DELLA TUA, LAVORATORI AL FREDDO E VIAGGIATORI IN DIFFICOLTA'

Momenti di difficoltà alla biglietteria della TUA a Giulianova. Da una settimana, infatti,gli operatori sarebbero costretti a lavorare al freddo e al buoi e , soprattutto, praticamente senza possibilità di emettere bioglietti, a causa della mancanza di energia elettrica. Secondo alcune fonti, si tratterebbe non di un guasto, ma di un distacco deciso dall'Enel. Come si suol dire, la corrente sarebbe stta "tagliata". Una situazione dunque paradossale che certo non rende facile il lavoro degli addetti allo sbigliettamento e che penalizza, di riflesso, anche i viaggiatori,, costretti a cercare soluzioni alternative.