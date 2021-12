ADAMO / ARRIVA IL NUOVO VACCINO, ATTENZIONE SARA' OBBLIGATORIO PER TUTTI

Passata la pandemia Covid, comincerà immediatamente la campagna vaccinale del Webetix, il nuovo vaccino mondiale, appena approvato dall’Oms, dall’Aifa, dall’Ema, dalla Food & Drug administration, dalla Nasa, della Nasca, dalla Figc, dalla Microsoft, dalla Apple, dalla Ikea, dalla Galbusera, da Cigl Cisl e Uil, dal Comitato Milf dell’Alta Val Fino, dal Comitato di Quartiere di Colleatterrato Alto e Basso in seduta Comune e da Teramo Nostra.

Nessuno potrà rifiutarsi.

Sarà obbligatorio per tutti.

Pena lockdown social, con cancellazione di tutte le password dei no-vax da ogni social e account, compresi quelli del registro elettronico dei figli e i braccialetti per l’ingresso in palestra o al campo di paddle.

Chi non si vaccina, scomparirà dal metaverso.

Bannato a vita.

Il vaccino, d’altro canto risolve una serie di problemi e guarisce da una serie di patologie che sembravano fino a ieri incurabili.

- ELIMINA il disturbo grammaticale che costringe torme di commentatori a scrivere “non c’è nè”

- CURA la patologia verbale che provoca la scomparsa della “H” nelle applicazioni dell’indicativo presente del verbo avere.

. SPINGE all’uso consapevole di “affianco”, che nella lingua patria esiste solo nella forma verbale della prima persona singolare dell’indicativo presente del verbo affiancare, mai in quella di affermazione di vicinanza, per la quale va usato il “di fianco” o al limite “al fianco”.

- INTERDISCE l’uso di “piuttosto che…” nell’inesistente accezione di “invece”

- ESTIGUE nelle persone senza alcuna competenza l’insana tentazione di commentare a pene di segugio su ogni argomento. (solo a titolo di esempio: barbieri che analizzano operazioni chirurgiche, pizzaioli che giudicano progetti di riqualificazione urbana, noti incapaci che valutano operazioni di macroeconomia, debosciati che sindacano sulle iniziative di chiunque…).

- ABOLISCE per sempre la possibilità di insultare i giornalisti col termine “giornalai”, anche e soprattutto perché non è affatto un’offesa l’essere accostati agli esponenti di una categoria, che conosce le difficoltà di un lavoro durissimo e sempre meno redditizio. Tanto più che, quasi sempre, quelli che usano tale offesa non hanno mai avuto esperienze di lavoro e di certo non hanno mai frequentato un’edicola.

- NEGA a tutte le donne, che manifestano i sintomi di una profondissima “abstinentia penis”, la possibilità di commentare su argomenti che non siano relativi a gatti o cani, come pure di postare foto che non siano di ciambelloni, timballi o, ma solo a Natale, caggionetti e pepatelli.

- BLOCCA ogni possibilità di like (e di messaggio) agli uomini che palesano i segni inconfondibili di una prolungata “abstinentia vaginae”.

- NEGA a tutti gli esponenti della comunità Lgbt etc l’ostentazione esasperata di ogni possibile azione o iniziativa di “casta”, perché se è vero come è vero che il bullismo omofobico è una gravissima forma di sottocultura e di violenza, e va condannato senza appello, l’esibizionismo rivendicatorio è in ogni caso una forma di prevaricazione.

- IMPEDISCE a chiunque occupi cariche elettive (dalle assemblee condominiali alla Presidenza della Comunità Europea) il commento celebrativo e fintopartecipativo sui risultati sportivi.

- PROIBISCE la pubblicazione di video registrati in orizzontale, almeno fino a quando il genere umano avrà gli occhi affiancati e non sovrapposti.

- DISNITEGRA mentre lo si sta pubblicando ogni post che contenga espressioni quali: “…è stato cancellato… “, “…prima che lo rimuovano…”, “…sveglia…”, “…non vogliono che si sappia…” e castronerie complottistiche simili

- EVITA la possibilità che chiunque possa scrivere “fate girare”, acclarato che le uniche cose che tali post riescono a far girare non sono i post stessi.

- COSTRINGE tutti quelli che posteranno un (cit.) a citare almeno cinque opere dello stesso autore e ad indicare l’opera e la pagina dalla quale è stata prelevata la citazione.

Il Webetix sarà inoculato in tutti gli hub vaccinali attualmente aperti per la pandemia Covid, ma si organizzeranno open day e open night per raggiungere al più presto tutta la popolazione. Alla fine della campagna vaccinale, tutti quelli che non si sono presentati saranno raggiunti a casa e vaccinati a forza.

ADAMO

La foglia di fico è una rubrica di satira, di politica, di satira politica e di politica satirica