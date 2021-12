VERNA: “TRASPORTI, LA REGIONE PREMIA CHIETI E PUNISCE TERAMO”

Abbiamo appreso, con un certo sconcerto, che il Consiglio Regionale d’Abruzzo ha approvato un emendamento con il quale si attribuisce una integrazione di 400.000 euro al fondo TPL al solo Comune di Chieti.

Tale operazione costituisce un ennesima violazione ai principi di terzietà ed imparzialità di cui la Regione Abruzzo si rende protagonista.

Il Comune di Teramo da anni rivendica, a piena ragione, il riequilibrio dei trattamenti riservati ai Comuni capoluogo di provincia della Regione che vede Teramoben ultimo nei trasferimenti economici al fondo TPL, in maniera ingiustificata,ad un confronto dei vari parametri tabellari (densità di popolazione, estensione chilometrica del comune, abitanti ecc.).

A nulla valgono le buone pratiche gestionali attuate dalle aziende concessionarie del Comune le quali, nonostante i tagli finanziari praticati dalla Regione e tutt’ora sub iudice nelle sedi giudiziarie, non hanno fatto gravare sui contratti di secondo livello erogati ai rispettivi dipendenti come avvenuto altrove e preso oggi a pretesto per allargare ulteriormente i già ampi stanziamenti al Comune in questione, i quali risultavano già superiori a quelli teramani di circa il 50%.

L’emendamento di cui si parla, risulta oltremodo indigesto nel vedere le firme dei proponenti.

Alle firme scontate dei Consiglieri regionali di Chieti, scorgiamo la firma del Sottosegretario Umberto De Annuntiis appartenente al collegio di Teramo e i rappresentanti sindacali regionali i quali, difronte alle disparità di trattamento inversamente proporzionali, hanno sostenuto con estrema disinvoltura l’operazione.

Maurizio Verna

assessore al Comune di Teramo