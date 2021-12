CANI SENZA GUINZAGLIO AI TIGLI, E ARRIVANO LE MULTE

Altre sanzioni da 150 euro per proprietari di cani condotti senza guinzaglio su viale Mazzini, questa sera, la vigilanza zoofila e la Polizia Locale - sezione Ambientale hanno proseguito il monitoraggio su coloro che non governano il proprio animale secondo il Regolamento Comunale vigente. Va ricordato che lasciare il proprio cane incustodito potrebbe causare rischi per l’incolumità dei cittadini o per gli utenti della strada.

Una decina di controlli effettuati, con 2 violazioni accertate e sono in corso inoltre verifiche su animali privi di microchip obbligatorio