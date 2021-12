"BECCATI" TRE TERAMANI CHE SCARICAVANO ILLEGALMENTE LA LORO IMMONDIZIA, MULTE DA 160 EURO

«Sulla vigilanza ambientale non facciamo sconti a nessuno. Nei giorni scorsi sono stati scoperti 3 cittadini che non hanno rispettato le regole sul conferimento dei rifiuti.I 3 verbali sono stati contestati direttamente agli utenti che loro malgrado saranno costretti a pagare 160 euro, sempre troppo pochi, per aver lasciato sacchi dell’immondizia senza differenziare su suolo pubblico». parole dell'assessore Maurizio Verna. Con l’approvazione del Regolamento di Igiene Urbana l’amministrazione comunale ha definito regole ben precise sulla gestione dei rifiuti e sul loro smaltimento, quindi i controlli continueranno ad essere serrati e la sezione ambientale della Polizia Locale continuerà il monitoraggio in modo assiduo per debellare le cattive abitudini di chi si ostina a non osservare le norme.