COZZI “COL PEF TERAMO PERDE UN’OCCASIONE, QUESTA GIUNTA DEVE ANDARE A CASA”

“Quando c’è da farsi una foto su ponte San Gabriele, prendendosi un merito che non hanno, perché i lavori erano dell’Anas, il Sindaco è in prima fila, ma se c’è da gestire un progetto importante come il Pef, con investimenti e posti di lavoro, allora, va a finire che si perde tutto per manifesta incapacità di questa amministrazione”.

Non usa mezzi termini, il consigliere comunale di Forza Italia Mario Cozzi, nel commentare il fatto del giorno, ovvero la rinuncia di Iachini al Pef dello Stadio. “La colpa è tutta del Sindaco e della sua Giunta, e se ne devono andare al più presto”.

Cozzi ripercorre i tempi del progetto, oggi abbandonato da Iachini, a cominciare da tutte le modifiche e gli aggiustamenti in corso d’opera, per arrivare a quel Consiglio comunale nel quale

“la maggioranza non aveva i numeri, anche se c’erano esponenti della minoranza, che tengono allo stadio e alla squadra che avrebbero voluto fare la loro parte, ma poi abbiamo rimandato perché si esprimesse l’avvocatura”. E qui, si apre un capitolo nuovo, perché secondo Cozzi “il Comune di Teramo è una struttura complessa, cioè nel senso che ha tutte le figure dirigenziali e tutte le figure soprattutto legate all’avvocatura, quindi non sarebbe stato necessario chieder l’intervento della Deloitte, che ci è costato 25mila euro, e sta ancora lavorando, ma su questo chiederemo interventi a chi dovrà valutare se e quanto sia stato corretto l’iter”. A detta de consigliere di opposizione, sarebbe bastata la dirigenza comunale a valutare il Pef e decidere se avesse o meno i requisiti per qpprovarlo o meno. Invece “Siamo arrivati a questa situazione, con Iachini che per l’incapacità, dimostrata dagli atti, della Giunta e del Sindaco, ha deciso di rinunciare al Pef, e la città perde una grande occasione