DA DOMANI ALLA BEFANA VIETATI “BOTTI” E FUOCHI D’ARTIFICIO ESPLODENTI

Ai fini della tutela dell’incolumità pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, degenti presso gli ospedali, nonché per la tutela degli animali al fine di evitare danni gravi al loro benessere, il Sindaco di Teramo ha vietato su tutto il territorio comunale, in modo assoluto, dalla data del 31/12/21 al 06/01/2022, “l’accensione ed i lanci di fuochi d’artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici provocanti detonazione”.

L’ inosservanza del divieto sarà punita con una sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 Euro a un massimo di 500,00 Euro, fatto salvo qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria