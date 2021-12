Rivoluzione digitale: di cosa stiamo parlando

Un’indagine di Anitec-Assinform prevede tra il 2021/2024 una crescita del 7% per il comparto digitalein Italia. Si tratta dell’espressione di un’epoca che gli esperti chiamano ‘era digitale’,caratterizzata da un sistema di trasmissione dei dati estremamente veloce, efficiente e versatile. La parola inglese ‘digit’ infatti significa ‘cifra’ e si riferisce proprio allo sviluppo di tecnologie capaci di convertire i dati in numeri, trasmessi, archiviati o modificati con estrema facilità.

Si parla sempre più spesso di rivoluzione digitale. Tale espressione risulta però impropria. Secondo gli esperti, sarebbe meglio parlare di ‘evoluzione digitale’. Infatti, se si pensa al termine ‘rivoluzione’ viene in mente qualcosa di repentino, che improvvisamente modifica le vite delle persone, in modo radicale. Ne è un esempio la rivoluzione industriale, che alla fine del Settecento modificò l’economia dell’intero pianeta in modo massiccio e veloce.

Al contrario il digitale è comparso nelle vite delle persone in punta di piedi. Sarebbe meglio quindi parlare di ‘evoluzione digitale’ piuttosto che di ‘rivoluzione digitale’. Non si è manifestata una rottura, ma un processo in itinere di crescita, come assistere al germogliare di un seme, che diventa pianta e poi fiorisce. Si è trattatodi un processo, di un continuum, senza rotture o soste.

Caratteristiche dell’evoluzione digitale sono la relazione e l’interattività. La realtà digitale permette difatti connessioni tra le persone distanti fisicamente. Inoltre col Web 2.0 l’utente non è solo spettatore, ma produttore di contenuti multimediali con cui altri user possono interagire.

Quali sono concretamente le applicazioni del digitale?

Telemedicina

Grazie ad Internet è possibile usufruire di determinate visite mediche a distanza. Si chiama telemedicina e riguarda solo alcuni settori del mondo sanitario. È possibile in collegamento video ricevere consigli da un vero professionista 24 ore su 24. Esistono numerosi portali che si occupano di questo. App come Qare in Francia e YouHealthy in Italia consentono di prenotare una visita e ricevere immediatamente una consulenza comodamente da casa, da remoto.

Streaming online

Lo streaming online sta spopolando. Grazie a questo tipo di tecnologia è possibile fruire di musica tramite app come Spotify o Amazon Music e di film e serie TV tramite provider come Netflix. Ma non solo.Anche il mondo dei giochi utilizza la tecnologia dello streaming online. Non servono più console o CD pergiocare. Basta collegarsi al server dedicato per godereimmediatamente del proprio gioco preferito da smartphone e da PC. È il caso di Google Stadia, piattaforma di Big G ricca di titoli di famosi gameshow. Per gli amanti dei giochi classici da casinò come la roulette online, in rete è subito disponibile un catalogo vastissimo di videogame con temi e grafiche sempre diverse.

Shopping in rete

Gli eCommerce hanno cambiato le abitudini di shopping. Non è più necessario recarsi presso un negozio fisico. Basta collegarsi alla rete quando più si desidera, per acquistare oggetti di ogni genere, stando seduti sulla poltrona di casa. A questo proposito è essenziale, per evitate di cadere in truffe della rete, navigare su siti sicuri provvisti di protocollo https e di certificazione SSL, a garanzia della criptografia dei dati scambiati tra user e piattaforma web.

Chat e social

Infine, i social hanno radicalmente cambiato le nostre abitudini per comunicare con amici e parenti. I sistemi di messaggistica istantanea come WhatsApp, Telegram o Duo permettono di inviare in tempo reale un messaggio a persone anche molto distanti. I social permettono poi di condividere con un pubblico molto grande immagini, pensieri, video.

Il web è una grande opportunità per le persone e per le aziende. Le sue potenzialità sono molto grandi, per un’era digitale che è solo agli inizi.