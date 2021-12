CONSEGNATO UN APPARTAMENTO ATER AD UN ASSEGNATARIO DI TORANO, LA SODDISFAZIONE DEL PRESIDENTE CECI E DEL SINDACO CIAMMARICONI

La stretta sinergia tra l’ATER di Teramo ed il Comune di Torano Nuovo, ha reso possibile la consegna delle chiavi di un appartamento di proprietà dell’Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica, all’assegnataria utilmente collocata in graduatoria.

“Siamo riusciti entro l’anno, anche in carenza di personale e in piena emergenza pandemica, a garantire un servizio finalizzato all'effettiva consegna di un alloggio a chi era in precaria condizione abitativa. Ringrazio il Sindaco di Torano Nuovo, Anna Ciammariconi, per la stretta e proficua collaborazione. Un ringraziamento va esteso ai Consiglieri Cauti e Angelini ed al personale tutto dell'Ente per l’impegno profuso per l'ottenimento di positivi risultati in tempi ristrettissimi e per la definizione della delicata situazione” afferma il Presidente dell’Ater Maria Ceci. Soddisfazione anche da parte del primo cittadino di Torano Nuovo, Anna Ciammariconi: "Esprimo grande soddisfazione e ringrazio l'Ater, la Presidente Maria Ceci, l'Amministrazione comunale e i responsabili degli uffici del Comune di Torano Nuovo, che hanno seguito l'articolata procedura amministrativa. Una bella notizia di questo fine anno aver potuto assegnare un alloggio ad una famiglia residente a Torano Nuovo”. L'assegnazione in oggetto seguiva il bando di concorso per un alloggio ERP del 2021, in Via Grande, 5. A questa notizia, si aggiunge un ulteriore motivo di soddisfazione per l'intero condominio, che come afferma il Presidente dell'Ater Maria Ceci, sarà interessato dalla ristrutturazione con il super bonus 110% insieme a un altro edificio sito sul Comune di Torano.