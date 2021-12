DA LUNEDI 10 GENNAIO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA GALLERIA FRONDAROLA

Prendera' il via a partire da lunedi' 10 gennaio l'intervento di manutenzione programmata per la galleria 'Frondarola', situata lungo la strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia, nel territorio comunale di Teramo. Nel dettaglio, le attivita' relative all'intervento - per un

investimento complessivo di circa 2,6 milioni di euro - consisteranno principalmente nella realizzazione di attivita'

strutturali (quali il rinforzo della calotta, oltre che il rinforzo dei piedritti della galleria con calcestruzzo) e di sistemi di drenaggio delle acque di percolazione. Per l'esecuzione dei lavori, tra il 10 gennaio ed il 18 aprile 2022, si rende necessaria l'interdizione al transito della tratta di SS80 del "Gran Sasso d'Italia" compresa tra il km 64,100 ed il km 69,000, ad eccezione del transito locale tra il km 64,100 ed il km 66,900. La circolazione verra' deviata sulla viabilita' comunale di Teramo e di Montorio al Vomano, lungo il percorso

alternativo costituito dalla ex SS80, dal km 64,100, in corrispondenza del bivio per Collevecchio (TE), al km 69,000, in

corrispondenza del bivio per Frondarola (TE), come da segnaletica apposta in loco; tale percorso alternativo non comportera' particolari aggravi sui tempi di percorrenza o sulla lunghezza complessiva del tracciato. L'esecuzione dell'intervento e' stata preventivamente comunicata da Anas ai Comuni interessati.