CORALE / LA PARTITURA POETICA DI MARIA GRAZIA CALANDRONE

Poeta: MARIA GRAZIA CALANDRONE

da "Fototessera di Lucia Galante" di Maria Grazia Calandrone, in "Giardino della gioia", (Lo Specchio - Mondadori 2019)

FOTOTESSERA DI LUCIA GALANTE

Sotto il vestito buono

preme l’esuberanza onesta della carne (tese

le cuciture sulle spalle)

ed è facile immaginare quel corpo

muoversi sotto il cielo vastissimo del grano di maggio,

stare nella compattezza

di un’esistenza sola

sotto il peso del cielo,

sentire il peso del cielo

e una valenza come di moltitudine che non va indagata

mamma, se dal centro del grano risale

lo stridore meccanico della tua morte

immatura come il grano di maggio

e perdonata

come si perdona un papavero

nella solitudine del grano,

come si perdona la vita

che non conosce altro che se stessa

NOTA DI LETTURA

Questo «Giardino della gioia» di Maria Grazia Calandrone

è una partitura inconsumabile, da grande orchestra, dove

ho sentito voci di vari colori, fiati e archi – ampi –,

percussioni; e la tastiera di un Poeta importante,

sempre con l’orecchio attento alle cose, tutte,

della vita, pescandole nella fitta rete delle parole concrete.

