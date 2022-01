LA TRADIZIONE DEI RE MAGI SI RIVIVE NELLA PARROCCHIA DEL SACRO CUORE...AL TEMPO DEL COVID

Non sono arrivati sul cammello ma su tre cavalli, i Re Magi della parrocchia del Sacro Cuore di Teramo. E' stato un pomeriggio davvero magico quello che si è vissuto ieri nell'ex campetto di calcio della Molinari. Tutti i piccoli del quartiere hanno festeggiato in anticipo l'Epifania con un evento guidato da don Matteo parroco della chiesa di via Pannella. Al tempo del Covid, i Re Magi non potevano che essere protetti dalla mascherina, grazie alla quale si è riusciti a salvare il salvabile di queste festività di Natale. E' stato uno dei pochi eventi che sono stati organizzati e che hanno salvato la tradizione del presepe, dopo la "soppressione" per motivi di pandemia del presepe vivente di Crognaleto e di quello di Miano. Un momento importante per le famiglie e soprattutto per i più piccoli.