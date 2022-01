VIDEO / DA MARZO ARRIVA L'ASSEGNO UNICO PER I FIGLI MINORI IN BUSTA PAGA: ECCO COSA SIGNIFICA

Assegno Unico Universale per i Figli minori: da marzo 2022 importanti novità in busta paga per 163mila famiglie abruzzesi e molisane. A Teramo saranno 32mila. Ecco le novità.

