COVID/ RESTA CHIUSO ANCHE DOMANI L'UFFICIO ANAGRAFE PER POSITIVITA' DI DUE DIPENDENTI

Anche per la giornata di domani, martedi 4 Gennaio, l'ufficio anagrafe del Comune di Teramo, resterà chiuso. Si rende infatti necessario completare le operazioni previste dal protocollo conseguenti all'accertata positività di alcuni dipendenti. Si ricorda che è possibile, per quanto riguarda i certificati, utilizzare la piattaforma online.

I cittadini che avevano un appuntamento, saranno ricontattati in settimana.