Domani Nuove Sintesi commemora a Bellante le vittime di Acca Larentia

Venerdì 7 gennaio 2022, Nuove Sintesi ricorderà l’assassinio antifascista di 3 giovani militanti nazionalpopolari, Franco, Francesco e Stefano. Il ricordo avverrà alle ore 18.00 presso il monumento dei caduti, Belvedere di Bellante Paese.

*Roma ore 18:00 del 7 gennaio 1978, cinque giovani militanti missini, si apprestavano a uscire dalla sede del Movimento Sociale Italiano in via Acca Larenzia per un volantinaggio, quando furono investiti da colpi di armi automatiche. Uno dei militanti, Franco Bigonzetti, ventenne iscritto al primo anno di Medicina e chirurgia, rimase ucciso sul colpo. Lo studente diciottenne Francesco Ciavatta, pur ferito, tentò di fuggire lungo la scalinata situata a lato dell'ingresso della sezione ma, inseguito dagli aggressori, fu colpito nuovamente alla schiena; morì in ambulanza durante il trasporto in ospedale.

Nelle ore seguenti, col diffondersi della notizia dell'agguato tra i militanti missini, una folla sgomenta di attivisti organizzò un sit-in di protesta sul luogo della tragedia. Qui, un carabiniere sparò mirando ad altezza d'uomo, centrando in piena fronte il diciannovenne Stefano Recchioni, sarebbe morto dopo due giorni di agonia.