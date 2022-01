ADDIO AD ALBERTO POMPIZI, L'EX SINDACO UCCISO DAL COVID

È morto Alberto Pompizi. L’ex sindaco di Sant’Omero, storico esponente del Partito Sicialista, ha perso la sua battaglia contro il Covid. Ricoverato da giorni, Pompizi sembrava aver mostrato i segni di un miglioramento, anche se il quadro clinico era preoccupante. Aveva 73 anni.

Dopo una vita nelle file del Partio Socialista, partito che continuava a dirigere a livello provinciale.

Pompizi è stato consigliere e primo cittadino di Sant’Omero. In politica da sempre, impegnato in primissima linea per le battaglie della sua Val Vibrata, fu protagonista assoluto della difesa dell’ospedale di Sant’Omero, in quella trionfale campagna politica che vide il nosocomio vibratiano passare da “periferico” in quasi dismissione a “strategico” con una grande operazione di rilancio.

Gioviale, sempre disponibile, vero come tutti i Sindaci nati nei paesi nei quali i rapporti umani sono ancora importanti, Alberto Pompizi era uomo dai grandi valori umani, amato dai suoi concittadini e stimato anche dai suoi avversari politici.

Negli anni, vuoi per l’età, vuoi perché in questa “Seconda Repubblica” si sentiva disagio, abituato agli schieramenti costruiti sulle solide ideologie, si era un po’ defilato, pur non facendo venir meno il suo impegno.

L' Amministrazione comunale ed il Sindaco Jwan Costantini, appresa con sgomento la notizia della scomparsa dell' ex sindaco di Sant'Omero Alberto Pompizi, esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia. Da sempre sostenitore degli ideali socialisti, Pompizi ha collaborato fattivamente alla ricostituzione degli organi provinciali del partito. Note a tutti le sue doti umane, morali, la sua affabilità, il suo sorriso. " Ci lascia un grande uomo - afferma il Sindaco Jwan Costantini -, un ottimo amministratore dagli alti ideali e dai valori granitici. Ci mancheranno la sua gentilezza ed insieme la purezza, la limpidità della coscienza".