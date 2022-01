SPESA SOLIDALE / CASA DEL POPOLO RACCOGLIE DONI PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'

Il progetto della spesa solidale con tutte le sue difficoltà si è dimostrato un progetto solido, un punto di riferimento reale e concreto per moltissime famiglie che si trovano ai margini della società.

Non si tratta di semplice assistenzialismo, anzi. La Spesa Solidale è uno strumento di incontro tra chi dona e chi riceve, ma la forza del progetto sta nel coinvolgimento dei beneficiari nella gestione del progetto stesso. Uno strumento di emancipazione quindi e di autorganizzazione che guarda ad un diverso modello di società.

Il periodo natalizio è un momento di consumismo sfrenato in cui si acuiscono le differenze le disparità sociali.

Non potevamo non pensare, quindi, ai tanti bambini e alle tante bambine di famiglie in difficoltà, a cui potremmo donare un sorriso con dei doni.

Il 3-4-5 in vista dell'Epifania, raccoglieremo giocattoli nuovi, libri per l'infanzia e dolci da poter donare ai bambini delle famiglie precarie della nostra città e delle strutture che si occupano di minori, all'interno del progetto della Befana Popolare.

Per ricevere basterà contattare i numeri di telefono 3204413258 - 3406647582.