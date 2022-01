VIDEO / LA FIGURACCIA DEL COMUNE CHE VUOLE A TUTTI I COSTI LA FIERA DELLA BEFANA IN PIENA PANDEMIA: ASL E PREFETTURA CERCANO DI FARLA ANNULLARE. CI RIUSCIRANNO?

C’è preoccupazione per la fiera dell’epifania che si svolgerà domani in centro, a Teramo. Questa mattina la Asl ha scritto una lettera al Prefetto chiedendo di mobilitarsi nei controlli affinchè non ci siano assembramenti. La Prefettura in tarda mattinata ha firmato una circolare a tutti i sindaci per ridurre o annullare tutti gli eventi programmati per la Befana. Cosa farà il Comune di Teramo? Un passo indietro? Sicuramente per ora la Befana ha portato ... una figuraccia...per 100 bancarelle...



IL SERVIZIO SU R115

«Ora gli eventi all'aperto sono già tutti sospesi come da decreto. Le fiere (che non sono eventi ma sono trattate nei decreti a parte rispetto agli eventi), invece, sono consentite in zona bianca, in zona gialla e addirittura in zona arancione. Questo perché il comitato tecnico scientifico evidentemente crede che le fiere e i mercati all'aperto siano molto meno pericolose per i contagi rispetto a tante altre attività che si tengono al chiuso (alcuni esempi: teatri con capienza al 100%, spazi commerciali al chiuso ecc.) - dichiara Antonio Filipponi dopo aver parlato con la Prefettura e spiegato che la Fiera si farà - Quindi se decidessimo di annullare una fiera, consentita per legge fino alla zona arancione, dovremmo prima chiudere tutta una serie di attività che sulla base di dati scientifici sono più pericolose in termini di contagio.

Ora è più coerente seguire le indicazioni fornite dalla normativa nazionale magari aggiungendo delle prescrizioni di sicurezza come abbiamo fatto (ffp2 obbligatoria, 8 uomini della protezione civile e 4 vigili urbani deputati al controllo antiassembramento)».