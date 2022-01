VIDEO / MARSILIO CONFERMA: "STIAMO PER ENTRARE IN ZONA GIALLA", NO AI TAMPONI PER GLI ASINTOMATICI

L'Abruzzo sta per entrare in zona gialla visto il numero dei contagi. La Regione ha chiesto di rivedere al Governo, durante l'unità di crisi che si è svolta stasera a Pescara, la classificazione dei casi in ospedale perchè ci sono persone che vanno nei plessi per altre patologie non per il covid. Un sistema, secondo il presidente Marco Marsilio, improprio così come bisogna finirla di fare tamponi agli asintomatici. Bisogna vaccinarsi altrimenti si finisce in ospedale, in terapia intensiva sottranendo il personale sanitario a tutta la popolazione. Non ci sono più animatori ed anestesisti. Resta fuori poco meno del 10% della popolazione che occupa i posti letti in area medica e terapia intensiva. Omicron si diffonde velocemente è c'è il rischio serio che ci si possa contagiare.

Il governo si prepara ad approvare le nuove norme per contenere i contagi da coronavirus. Dalla cabina di regia è emersa l’ipotesi dell’obbligo vaccinale per gli over 50. Nella bozza del dl Covid ci sarebbe la norma che prevede che, a partire dal 15 febbraio, gli over 50 debbano avere il Super Green pass per poter lavorare, sia nel pubblico sia nel privato. Attualmente in corso l’incontro tra governo e Regioni, a seguire il Consiglio dei ministri.

ASCOLTA MARSILIO QUI