PARTE DOMANI POMERIGGIO LO SCREENING DI MASSA, ECCO DOVE TUTTE LE SCUOLE SI DOVRANNO RECARE...

Parte domani pomeriggio lo screening di massa sulla popolazione studentesca delle scuole elementari, medie e superiori, che in Abruzzo interessa oltre 160mila persone. Dalla campagna di massa sono escluse le scuole dell'infanzia e tutto il personale scolastico (docente.e non).

A Teramo il Comune ha allestito tre punti dove saranno fatti i prelievi per i test antigenici rapidi: sono il Palazzetto dello sport di Scapriano e la palestra dell'ex scuola Molinari (oggi sede della Savini-San Giuseppe-San Giorgio) nel capoluogo e nella palestra della scuole media Giovanni XXIII a San Nicolò.

Ogni scuola ha un centro di riferimento, che sono i seguenti:

Palazzetto dello Sport di Scapriano (5 linee per circa 4.800 studenti): Istituto Carlo Forti-Pascal, Istituto comprensivo Fornaci-Cona, Liceo Scientifico sede di viale Bovio, Istituto alberghiero Di Poppa, Liceo Classico, Convitto Melchiorre Delfico, Scuola San Giorgio, Liceo Giannina Milli, Piccola Casa, Scuola media Zippilli, Scuola elementare Michelessi, Liceo Coreutico, Liceo Artistico, Liceo Scientifico Delfico, Scuola Primaria Sarti (orari: venerdì 14-19, sabato e domenica 9-13, 14-19)

Palestra ex Molinari (oggi Istituto comprensivo Teramo 4) piazza Aldo Moro (4 linee per circa 3.300 studenti): Scuola media Savini, Scuola elementare San Giuseppe, Scuola media D'Alessandro, Scuola elementare De Jacobis, Liceo Scientifico sede di via Sturzo, Scuola elementare Risorgimento, Istituto Superiore Alessandrini-Marino, Scuola elementare San Berardo, Scujola elementare Noè Lucidi, Istituto tecnico ITS (orari: venerdì 14-19, sabato e domenica 9-13, 14-19).

Palestra Scuola media Giovanni XXIII San Nicolò (2 linee per circa 950 studenti): Scuola Nepezzano, Istituto Superiore Agrario Di Poppa Rozzi, Scuola elementare Serroni, Scuola media San Nicolo' e scuola media paritaria Cameli (sabato e domenica, orario 9-13, 14-19).