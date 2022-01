L’INTERVENTO / “ LA BEFANA PORTA LA FIERA DELLE POLEMICHE: DUE PESI E DUE MISURE”

Qualche considerazione anche da parte del Movimento 5 Stelle sulla Fiera delle Polemiche, come ormai dovrebbe essere ribattezzata la Fiera dell’Epifania. Niente da eccepire sulla liceità della manifestazione, come peraltro dimostrato dall’Assessore Filipponi, dati, pardon, tabelle alla mano. Sull’opportunità di farla, invece, abbiamo i nostri dubbi. Perché se è vero che è una mini-fiera rispetto a quelle più blasonate di altri capoluoghi, è altrettanto vero che a spazi e stalli ridotti corrisponderanno alte densità di affollamento. E non ci saranno mascherine o distanziamenti che tengano.

L’aspetto che però ci colpisce nella vicenda è una certa “bipolarità” da parte della Giunta, così permissiva nel permettere l’evento ma assai più restrittiva nei confronti della somministrazione di bevande, come si evince dall’Ordinanza n 239 del 30.12 In tutta franchezza ci capiamo assai poco: insomma la sicurezza è prioritaria, come dimostrerebbe la richiamata Ordinanza, oppure siamo ancora in periodo di festività ed allora ci si può concedere una salutare ( si fa per dire) passeggiata in centro con visita alle bancarelle, con visione assai più vicina al “tana libera tutti”? Restiamo in confusa attesa per capire cosa succederà nelle prossime ore..

Pina Ciammariconi

Consigliere Movimento 5 Stelle Teramo