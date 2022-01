VIDEO/ IN GIRO PER I QUARTIERI...OGGI SIAMO STATI ALLA GAMMARANA: IL BRONX

La Gammarana per gli anziani è un quartiere bronx. Mancano i giochi, vecchi e pericolosi, mancano le telecamere, manca l'illuminazione e i commercianti temono furti ed aggressioni. Eppure è una zona in forte espansione. Di questo abbiamo parlato nella prima puntata dell'Altra Città in onda su R115, tutti i giovedi alle ore 21.



GUARDA LA TRASMISSIONE PER SCOPRIRE LA SITUAZIONE DEL QUARTIERE GAMMARANA