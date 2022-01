L'UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI TERAMO E' ANCORA CHIUSO PER COVID

L'ufficio anagrafe del Comune di Teramo resterà ancora chiuso, in conseguenza della positività di alcuni dipendenti. Si ricorda che è possibile, per quanto riguarda i certificati, utilizzare la piattaforma online o recarsi presso i tabaccai con i quali è in vigore una apposita convenzione.