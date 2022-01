TEAM / CAMBIANO LE REGOLE A CARAPOLLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

La Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. comunica che al fine di ridurre i tempi di attesa per la verifica documentale e potenziare le misure di prevenzione da contagio Covid-19 presso il Centro di Raccolta Rifiuti di C.da Carapollo, dal _10/01/2021 le procedure di prenotazione e verifica preliminare della documentazione per le Utenze Non Domestiche dovranno essere effettuate esclusivamente online dalla pagina: www.differenziatateramo



L'Utenza Non Domestica che intende conferire il proprio rifiuto urbano al centro di raccolta, potrà compilare rapidamente un form indicando la propria anagrafica, la tipologia di rifiuto urbano e la quantità stimata, allegando il proprio provvedimento di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali (prerequisito fondamentale per il trasporto di rifiuti da parte di utenze non domestiche).

Una volta ricevuta la prenotazione gli Uffici di TeAm S.p.A. ne verificheranno la conformità normativa e, in caso di accettazione, forniranno via email l'indicazione di giorno e ora in cui il conferimento potrà essere effettuato senza attese.

In caso di carenze o non conformità, verranno chieste direttamente on line le necessarie integrazioni o fornite le motivazioni per cui il conferimento non può essere accettato, evitando cosi all'utente il disagio di recarsi infruttuosamente in C.da Carapollo.