ADAMO / BABBO REGIONE FA PIOVERE 9 MILIONI SU 610 BENEFICIATI... E C'E' DI TUTTO, DALLE API AL VINO COTTO, DAI FOSSILI ALLA STATUA DI TACCONE... GUARDATE CHI HA PRESO E QUANTO HA PRESO...

Che vi ha portato Babbo Natale?

A voi, intendo.

A voi lettori.

Che v’ha portato Babbo Natale?

Come dite? Una bottiglia di vino? Una sciarpa? Magari la solita cravatta? O forse un gioiello?

Qualunque cosa abbiate trovato sotto l’albero, è nulla rispetto a quello che ha portato Babbo Regione nella notte del 30 dicembre quando, passando dal camino dell’Emiciclo, ha fatto piovere sull’Abruzzo quasi 9 milioni di euro. Sì, proprio 9.000.0000 di euro. Lo scrivo anche a lettere, perché fa ancora più effetto: novemilionidieuro. Che non sono arrivati a tutti ma, come si conviene, solo a quelli che sono stati più buoni… immagino, altrimenti non saprei proprio perché questi novemilioni, infilati in un emendamento passato nella lunga notte del bilancio, abbia portato questi quasi 9 milioni di euro. Sì, proprio 9.000.0000 di euro. Lo riscrivo un’altra volta anche a lettere, perché fa sempre più effetto: novemilionidieuro, solo sotto l’albero di 610 beneficiari.

Eppure, alla fine di quel Consiglio, Lorenzo Sospiri (per l'occasione Babbo presidente dei tanti Babbi consiglieri) aveva ringraziato tutti per l'ottimo lavoro svolto per l'approvazione del bilancio.

Sbagliava.

Non era lui a dover ringraziare, ma i 610 beneficiari del regalo di fine anno.

Una media di 15mila euro “a coccia”, in un anno segnato da tagli ai finanziamenti statali e da una profondissima crisi che - causa Covid - ha accompagnato fino alle soglie della povertà intere fasce della popolazione.

Babbo Regione è stato anche equo, nella distribuzione, visto che l’80per cento della somma è andata ad interventi segnalati dalla maggioranza, il resto alla minoranza. Senza bandi, senza criteri, senza commissioni e valutazioni.

Sono contributi a pioggia.

Come si faceva un tempo.

Ogni consigliere segnalava un’associazione, un Comune, un evento… e la Regione “contribuiva”.

Li chiamavano appunto “contributi a pioggia”, quelli delle famose leggi omnibus.

Roba che credevamo rimasta nella Prima Repubblica.

Fino all’arrivo di Babbo Regione…

E allora vediamo, chi ha trovato il pacco regalo e quanto c’era in quel pacco…

Preparatevi… l’elenco è lunghissimo…

C’è di tutto, dal Festival delle api agli amici dei Fossili, dal vino cotto alla statua di Taccone… al Festival della canzone cristiana di San Remo

E ricordate ad ogni riga, che sono tutti soldi delle nostre tasse...

ADAMO

Associazione “Alle falde della Majella” 10.000,00 € Contributo straordinario per organizzazione “Premio Majella”

Associazione “Ama – Associazione Micologica Adriatica” 3.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Associazione “Amici del Museo dei Fossili e delle Ambre” 3.000,00 € Contributo straordinario per la realizzazione di un volume dedicato al restauro storico dell’organo di Tommaso Cefalo del Duomo di San Valentino

Associazione “Anffas Pescara” 14.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Associazione “Aspherya” 2.000,00 € Contributo straordinario per realizzazione mostra fotografica

Associazione “Civita dell’Abbadia” 5.000,00 € Contributo straordinario per organizzazione “Tour del cammino delle grandi Abbazie”

Associazione Culturale Musicale “Amadeus” 3.000,00 € Contributo straordinario per organizzazione concerto “Musicalmente estate”

Associazione “Coro Folkloristico di Picciano” 3.000,00 € Contributo straordinario per realizzazione evento “A tutto folk”

Associazione “Cultour Celiera” 5.000,00 € Contributo straordinario per organizzazione e realizzazione evento “Villa Celiera in winter”

Associazione “Cultura e Terza Età Onlus O.D.V. Università della terza età” 3.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento e organizzazione anno Accademico 2021

Associazione “Iside” 3.000,00 € Contributo straordinario per organizzazione mostra presepiale

Associazione “Lauretana” 5.000,00 € Contributo straordinario per realizzazione programma eventi 2022

Associazione “Per Amore e per Diletto – PADI” 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Associazione “Roccacaramanico” 3.000,00 € Contributo straordinario per organizzazione e realizzazione evento “Sant’Eufemia nel mondo”

Associazione “Sinergie d’arte” 3.000,00 € Contributo straordinario per organizzazione festival “Barocco e oltre”

Associazione “Umanità e cultura A.P.S.” 3.000,00 € Contributo straordinario per rappresentazione spettacolo teatrale

Associazione “Vittime di Marcinelle – Bois du Cazier” 17.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Associazione Culturale “Angelus novus” 3.000,00 € Contributo straordinario per realizzazione e stampa volume “F.P. Michetti – Poeta dei cicli pittorici”

Associazione Culturale “Babilonia” 3.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Associazione Culturale “I briganti della Maiella” 3.000,00 € Contributo straordinario per organizzazione e realizzazione eventi di promozione delle tradizioni musicali del territorio

Associazione Gruppo Fotografico “La genziana” 3.000,00 € Contributo straordinario per realizzazione concorso fotografico nazionale

Associazione Promozione Sociale “Cerratina in festa ovunque” 3.000,00 € Contributo straordinario per organizzazione eventi 2022

Comitato Feste Patronali Alanno 3.000,00 € Contributo straordinario per festa della comunità di Alanno e degli Alannesi all’estero

Comune di Montebello di Bertona 5.000,00 € Contributo straordinario per realizzazione “Bee Natural Festival”

Comune di Salle 5.000,00 € Contributo straordinario per organizzazione attività culturali

Cooperativa Sociale “Aurora – Valori e Sapori” 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Fondazione “Nicola Polidoro” 3.000,00 € Contributo straordinario per realizzazione evento “Città Sant’Angelo music festival”

Istituto Culturale Ebraico Italiano – Villa Raspa di Spoltore 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Società Cooperativa Sociale “Camilla” 3.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Comune di Rocca di Mezzo 5.000,00 € Contributo per manifestazione culturale “Premio Mario Arpea – letteratura di montagna”

Comune di Tagliacozzo 9.000,00 € Contributo per la manifestazione artistica “Contemporanea”

Associazione IL Gigante Buono 4.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Il Pungolo 3.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Tempera Onlus 3.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Città Aperta (pres. Massimo Angelini) 4.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Associazione Mascioni Fest 3.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Istituto Cinematografico la Lanterna Magica 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Lighson APS 10.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

A.S.D. “New team” 3.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione gara di pesca sportiva

A.S.D. Catignano – Vicoli 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

A.S.D. Circolo Canottieri “La Pescara” 3.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Comune di Castelvecchio Subequo 9.000,00 € Riqualificazione aree giochi

ASD L’Aquila rugby team 4.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Polisportiva Campotosto 2.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD scuola minibasket L’Aquila 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD Polisportiva Paganica rugby 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Nolimits Bike 4.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione MTB Scanno 4.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD Smile&Go outdoor 4.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD Centro Studi L’Aquila Danza 10.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

ASD Atletica L’Aquila 3.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Associazione “Cultour Moscufo O.D.V” 3.000,00 € Contributo straordinario per realizzazione programma eventi “I colori del borgo”

Associazione “Pensionati Lettesi” 3.000,00 € Contributo straordinario per organizzazione e realizzazione eventi di promozione delle miniere della Majella

Associazione Culturale “Elicethnos” 3.000,00 € Contributo straordinario per realizzazione manifestazioni “Banchetto nell’Ilex” e “Notte nell’Ilex”

Pro Loco Civitaquana 5.000,00 € Contributo straordinario per realizzazione eventi su tradizioni locali e promozione del territorio

Comune di Canzano 30.000,00 € Contributo straordinario al comune di Canzano per azioni di caratterizzazione e promozione del prodotto tipico “Tacchino alla canzanese” in raccordo con il locale CONSORZIO DEL TACCHINO ALLA CANZANESE” SOCIETA’ CONSORTILE A.R. L.

Proloco Castel del Monte 4.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Proloco di Luco dei Marsi 4.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Proloco di Coppito 4.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Proloco di Campotosto 2.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Proloco di Cagnano Amiterno 4.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione culturale Cesaproba ’96 4.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Proloco di Fagnano Alto 4.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Comune di Serramonacesca 35.000,00 € Spese per riqualificazione fontana “Zampillo” e arredo urbano circostante

Parco Regionale Sirente Velino 95.000,00 € Recupero della Chiesa di Santa Maria Silvana posta lungo la riva del Fiume Aterno e ricompresa nel percorso naturalistico che conduce al Ponte Romano

Comune di Gagliano Aterno 20.000,00 € Contributo straordinario per restauro Mulino Comunale

Comune di Cansano 15.000,00 € Contributo straordinario per acquisto arredi ed attrezzature nuova Sede Comunale

Comune di Introdacqua 100.000,00 € Intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione del Centro polivalente “Odissea” in località Cantone

Associazione L’Aquila calcio 1927 35.000,00 € acquisto tabellone Stadio Acconcia

Comune di Castelli 20.000,00 € Contributo straordinario in conto capitale per l’acquisto degli arredi e allestimenti degli uffici della sede municipale oggetto di interventi di ricostruzione post sisma

Comune di Valle Castellana 15.000,00 € Realizzazione Area Verde in località Pietralta di Valle Castellana

Comune di Arsita 15.000,00 € Ristrutturazione Area Verde di Via Fonte Cupa nel Comune di Arsita

Parrocchia S. Benedetto Abate – Controguerra 10.000,00 € Completamento casa parrocchiale della Parrocchia S Benedetto Abate nel Comune di Controguerra

Comue di Castilenti 15.000,00 € Interventi di rigenerazone del Belvedere di via del Cippo romano – Comune di Castilenti

Comune di Bellante 30.000,00 € Manutenzione straordinaria e interventi finalizzati al recupero del patrimonio comunale

Comune di Sant’Egidio alla Vibrata 20.000,00 € Interventi di manutenzione straordinaria e di valorizzazione finalizzati alla rigenerazione urbana anche degli arredi

Comune di Alba Adriatica 20.000,00 € Interventi di manutenzione straordinaria e di valorizzazione finalizzati alla rigenerazione urbana anche degli arredi

Comune di Castellalto 15.000,00 € Interventi di manutenzione straordinaria e di valorizzazione finalizzati alla rigenerazione urbana anche degli arredi

Comune di Cugnoli 10.000,00 € Interventi volti all’Arredo urbano

Comune di Capitignano 10.000,00 € Interventi volti all’Arredo urbano

Comune Massa d’Albe 15.000,00 € recupero e messa in sicurezza aree comunali

Comune di Lucoli 9.000,00 € Recupero della Fonte Faito

Lama dei Peligni 20.000,00 € Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla funzionalizzazione di strutture idonee alle operazioni Emergenza Sanitaria e operazioni di Protezione Civile con elicottero

Carpineto Sinello 20.000,00 € Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico o religioso

Comune di Aielli 20.000,00 € Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio sportivo, ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico o religioso

Comune di Rosello 20.000,00 € Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio sportivo, ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico o religioso

Comune San Vincenzo Valle Roveto 20.000,00 € Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio sportivo, ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico o religioso

Comune di Tagliacozzo 20.000,00 € Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio sportivo, ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico o religioso

Comune di Tornimparte 20.000,00 € Contributo per interventi manutenzione straordinaria Viabilità Comunale

Comune di Cellino Attanasio 20.000,00 € Interventi volti al miglioramento della sicurezza stradale e della viabilità comunale

Comune di Sant’Omero 30.000,00 € Interventi volti al miglioramento della sicurezza stradale e della viabilità comunale

Comune di Torano Nuovo 100.000,00 € Interventi volti al miglioramento della sicurezza stradale e della viabilità comunale

Comune di Prata D’Ansidonia 10.000,00 € Contributo volto all’intervento di illuminazione delle mura dell’area archeologica di Peltuinum

Comune di Cagnano Amiterno 9.000,00 € Interventi volti alla fornitura e installazione pensile autobus

Comune di Ocre 9.000,00 € Realizzazione segnaletica sentieristica di competenza comunale

Comune di Barisciano 7.000,00 € Interventi volti alla sicurezza stradale attraverso l’efficientamento e potenziamento energetico della pubblica illuminazione della via Marinana

Comune di Crognaleto 60.000,00 € Contributo in conto capitale per opere di protezione civile per l’installazione e la configurazione di un sistema di allertamento ed evacuazione di grandi aree

Volontari Protezione Civile Gran Sasso d’Italia O.D.V – Via U. Terracini Mosciano Sant’Angelo 30.000,00 € Contributo straordinario per il potenziamento della capacità operativa e di intervento delle Sezioni territoriali dei Volontari Protezione Civile Gran Sasso d’Italia, del parco mezzi e materiali a supporto del sistema regionale di Protezione Civile

Cooperativa Sociale “Studio Iris” 3.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività di mediazione penale e giustizia riparativa

Gruppo Associazione Nazionale Alpini Farindola “G. Mazzocca” 3.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento e attività associative

Associazione Volontariato Don Bosco AQ – 50.000,00 € Contributo straordinario per interventi sulle infrastrutture destinate all’aggregazione sociale

Associazione Nazionale Alpini – sezione Luco dei Marsi 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Nazionale Polizia di Stato – sezione L’Aquila 4.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione di volontariato Abitare insieme 10.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

MASSIMO LELJ APS -TIONE DEGLI ABRUZZI 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

US CAPISTRELLO A.S.D. 10.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

COMUNE DI ROCCA PIA 10.000,00 € Interventi volti alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza

COMUNE DI CORFINIO 45.000,00 € Interventi volti alla manutenzione ed efficientamento immobili comunali

ASD TEAM SPORT L’AQUILA 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

ASSOCIAZIONE CULTURALE RILINDJA – L’AQUILA 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Parrocchia Santa Lucia Magliano dei Marsi 10.000,00 € Contributo straordinario

AIS delegazione marsica-l’aquila-sulmona 10.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa c Ass. Viva L’Aquila 35.000,00 € Contributo straordinario per acquisto macchinario Dignicup

Ass. Come a Betleem 15.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ISTITUTO CINEMATOGRAFICO DELL’AQUILA “LANTERNA MAGICA” 10.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

COMUNE DI SAN DEMETRIO 25.000,00 € Interventi volti al rifacimento della pavimentazione del monumento ai caduti

ASSOCIAZIONE L’AQUILA CHE RINASCE 25.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

COMUNE DI PERETO 10.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi

ASSOCIAZIONE FABBRICA DLL’ESPERIENZA FRANCAVILLA AL MARE 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ACCADEMIA SCIENZE D’ABRUZZO 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività

COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO 15.000,00 € Interventi volti all’Arredo urbano

COMUNE DI OVINDOLI 5.000,00 € acquisto fresa spazzaneve

GRUPPO ALPINI SAN DEMETRIO NE VESTINI 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

COMUNE DI CAPITIGNANO 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi

CIRCOLO ACLI “INSIEME PER PAGANICA” – MONTEREALE 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

P.I.V.E.C. L’AQUILA 8.000,00 € acquisto cisterna per campagna

A.I.B. COMUNE DI CARSOLI 10.000,00 € Interventi volti al sostegno delle proloco

COMUNE DI BARISCIANO 15.000,00 € Interventi volti all’Arredo urbano

COMUNE DI BALSORANO 10.000,00 € interventi volti alla mobilità sostenibile

AVIS COMUNALE CAPISTRELLO – SEZ. “ROBERTO DI MARCO” 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

PROLOCO CAPISTRELLO 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

ASSOCIAZIONE L’ARABESQUE ASD/APS – L’AQUILA 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

COMUNE DI CAMPO DI GIOVE 5.000,00 € Contributo straordinario per mercatini di natale campo di giove

ASSOCIAZIONE CULTURALE I MONELLI – SCOPPITO 10.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

ASSOCIAZIONE ANPAS GRAN SASSO SOCCORSO L’AQUILA 5.000,00 € contributo acquisto mezzo associativo

COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi

COMUNE DI CASTEL DEL MONTE 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi

SOCIETA’ SPORTIVA POL.D. SCOPPITO 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

ASD CIRCOLO TENNIS L’AQUILA 15.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA “AMICI DELL’IMMAGINE” – MAGLIANO DEI MARSI 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi

COMUNE DI VITTORITO 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi

COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi

COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi

COMUNE DI POGGIO PICENZE 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi

ENTE MORALE ASSOCIAZIONE I SOLISTI AQUILANI 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di organizzazione eventi, spese di funzionamento e attività associativa

Comune di Cermignano (TE) 15.000,00 € Realizzazione parco giochi/area ludica, fraz. Montegualtieri

Comune di Cermignano (TE) 30.000,00 € Realizzazione laboratorio artigianale per la produzione del vino cotto

Associazione “Tesori del Vomano”, Cellino Attanasio (TE) 10.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione “Comunicazione e immagine”, Castellalto (TE) 10.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Pro Loco “Musiano”. Mosciano Sant’Angelo (TE) 8.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Ass. “Centro Abruzzo Mosciano”, Mosciano Sant’Angelo (TE) 8.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Circolo sportivo anziani invalidi “Uniti per la vita”, Mosciano Sant’Angelo (TE) 3.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Pro Loco “Collepietro”, Mosciano Sant’Angelo (TE) 3.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Asd “Rosso Ducati”, Mosciano Sant’Angelo (TE) 12.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

“Ars Vocalis” Roseto degli Abruzzi 3.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Circolo anziani “Giancarlo e Geo”, Mosciano Sant’Angelo (TE) 3.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Ass. Volontariato “Lupi del Gran Sasso”, Alba Adriatica (TE) 8.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Comune di Cortino (TE) 30.000,00 € Riqualificazione urbana

ASD “Gustando l’Abruzzo in bicicletta”, Alba Adriatica (TE) 4.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Ass. “Corale Acquaviva”, Mosciano Sant’Angelo (TE) 6.000,00 €

ASD Mosciano Calcio, Mosciano Sant’Angelo (TE) 10.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Ass. “Donne Attive”, Mosciano Sant’Angelo (TE) 3.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Ass. “Casta Diva”, Mosciano Sant’Angelo (TE) 3.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Ass. “Rifugio dei cuccioli”, Mosciano Sant’Angelo (TE) 3.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD “Green Mountain”, Cellino Attanasio (TE) 3.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Ass. culturale “FT”, Martinsicuro (TE) 3.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

CBA Campli basket academy ASD, Campli (TE) 2.000,00 € Memorial Enrico “Chicco” Zorzi

Ass. “Costiera del Gran Sasso”, Giulianova (TE) 30.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Ass. Teramo città solidale giovani, Teramo 2.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD “Team go fast”, Roseto degli Abruzzi (TE) 3.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Talami 10.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Insensi 15.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD Amici dello Sport Miglianico 15.000,00 € Contributo straordinario organizzazione Miglianico Tour

Comune di Dogliola 15.000,00 € Acquisto mezzi per manutenzione territorio e gestione emergenza neve

Comune di Poggiofiorito 15.000,00 € Viabilità urbana e parcheggi

Comune di Filetto 15.000,00 € Viabilità e arredo urbano

Comune di Fara Filorum Petri 15.000,00 € Arredo urbano e viabilità urbana

Comune di Crecchio 15.000,00 € Arredo urbano e viabilità urbana

Comune di Villa Santa Maria 15.000,00 € Viabilità urbane e rurali

Comune di San Martino sulla Marrucina 20.000,00 € Arredo urbano e viabilità urbana

Parrocchia San Nicola – Orsogna 25.000,00 € Manutenzione edifici di culto

Comune di Gamberale 10.000,00 € Viabilità urbane e rurali

Comune di Canosa Sannita 10.000,00 € Viabilità urbane e rurali

Comune di San Salvo 10.000,00 € Sistemazione parchi pubblici

Comune di Catignano 60.000,00 € realizzazione area camper

Comune di Città Sant’Angelo 15.000,00 € arredo urbano

Comune di Cepagatti 15.000,00 € manutenzione centro urbano località villanova

Comune di Vicoli 20.000,00 € realizzazione ascensore palazzo comunale

Comune di Nocciano 10.000,00 € sistemazione viabilità

Comune di Montesilvano 30.000,00 € rete fognaria via colle fiorito

Comune di Pescara 40.000,00 € manutenzione parcheggio pubblico via Pasolini; asfaltatura via del Lollis; manutenzione strada Colle Breccia

Pro loco Città Sant’Angelo 10.000,00 € Contributo straordinario “Fiera dell’agricoltura e artigianato”

Associazione Civitaquana 5.000,00 € Percorso valorizzazione agroculturale “olio e/è cultura”

COMUNE CAPPELLE 25.000,00 € REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO AI CADUTI DELLE GUERRE MONDIALI

COMUNE ELICE 20.000,00 € REALIZZAZIONE STRADA IN CONTRADA MADONNA DEGLI ANGELI

COMUNE PICCIANO 20.000,00 € REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ARREDI URBANI

COMUNE ROSCIANO 30.000,00 € REALIZZAZIONE MPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE FARINDOLA 35.000,00 € ORGANIZZAZIONE EVENTI PER I 100 ANNI DALLA NASCITA DELLA MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE GIUSEPPE MAZZOCCA

COMUNE CIVITAQUANA 20.000,00 € CONTRIBUTO PER IL RINNOVO DEL PARCO AUTOMEZZI COMUNALE

COMUNE PESCOSANSONESCO 10.000,00 € CONTRIBUTO PER EVENTI CULTURALI ORGANIZZATI DAL COMUNE

COMUNE DI CITTA’ S. ANGELO 5.000,00 € FORNITURA TESTI ADATTATI A VARIE DISABILITA’ PER BIBLIOTECA COMUNALE

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PIANELLA 2012 5.000,00 € CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE ABRUZZI GRUPPO MANOPPELLO 5.000,00 € CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOMEZZI

PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO DI CITTA’ S. ANGELO 5.000,00 € CONTRIBUTO PER IL RESTAURO DELL’ANTICO ORGANO DELLA COLLEGIATA DI SAN MICHELE ARCANGELO

ASSOCIAZIONE LIBERAMENTE – LETTOMANOPPELLO 10.000,00 € CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASSOCIAZIONE CULTURALE FREE EVENT – ROSCIANO 10.000,00 € CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTO INTERNAZIONALE FREE MEETING 2022

S.O.I.M.S. SOCIETA’ OPERAIA ISTITUTO MUTUO SOCCORSO PIANELLA 10.000,00 € CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO LOCALI E LAVORI DI MANUTENZIONE SEDE

ASSOCIAZIONE STELLA DEL MARE – PESCARA 5.000,00 € CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASSOCIAZIONE IO SONO ANCORA VIVO – VILLA CELIERA 5.000,00 € CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASD ACCADEMIA BIANCAZZURRA 5.000,00 € CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI ALANNO 5.000,00 € ACQUISTI MEZZI E ATTREZZATURE PER EMERGENZE

ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANNI MARZOLI – ALANNO 5.000,00 € CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

COMUNE DI CITTA’ S. ANGELO 10.000,00 € REDAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI CIVITAQUANA 5.000,00 € CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE STORICO CULTURALE DE “L’ARROSTICCIERE IN PIAZZA”

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIVITAQUANA 1971 5.000,00 € CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE PIETRO MASTRANGELO – LETTOMANOPPELLO 5.000,00 €CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASD MONTEBELLO DI BERTONA 5.000,00 € CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

CAI SEZIONE LORETO APRUTINO 5.000,00 € CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

Comune di Vacri 10.000,00 € Contributo straordinario per fiera dell’artigianato e agricoltura

Comune di Villamagna 20.000,00 € Intervento per riqualificazione urbana/viaria

Comune di Bucchianico 20.000,00 € Intervento per riqualificazione urbana/viaria

Comune di Fara Filiorum Petri 20.000,00 € Intervento per riqualificazione urbana/viaria

Comune di Scerni 30.000,00 € Intervento per riqualificazione urbana/viaria

Comune di San Buono 20.000,00 € Intervento per riqualificazione urbana/viaria

Comune di Carunchio 20.000,00 € Intervento per riqualificazione urbana/viaria

Comune di Casalbordino 20.000,00 € Intervento per riqualificazione urbana/viaria

Comune di Crecchio 20.000,00 € Intervento per riqualificazione urbana/viaria

Comune di Archi 20.000,00 € Intervento per riqualificazione urbana/viaria

Comune di Guardiagrele 20.000,00 € Intervento per riqualificazione urbana/viaria

Comune di Calanguida 20.000,00 € Intervento per riqualificazione urbana/viaria

Comune di Palombaro 20.000,00 € Intervento per riqualificazione urbana/viaria

COMUNE DI SCURCOLA 20.000,00 € costituzione ufficio progettazione comunale

COMUNE DI PESCINA 10.000,00 € premio Silone

COMUNE DI PESCINA 20.000,00 € riqualificazione rifugio Silone area dog friendly Myfido

COMUNE DI AVEZZANO 20.000,00 € manutenzione stradale e decoro urbano – FRAZ. CESE

COMUNE DI AVEZZANO 15.000,00 € statua Taccone

COMUNE DI ORICOLA 15.000,00 € manutenzione stradale e decoro urbano

Comune di Tossicia 40.000,00 € Adeguamento accessibilità aree verdi attrezzate con potenziamento attrezzature e giochi inclusivi.

Parrocchia Sant’Agnese Corropoli 40.000,00 € Completamento lavori messa in sicurezza torre campanaria

Aria Associazione Ristoratori Abruzzo Alba Adriatica 20.000,00 € Progetto cuoco di bordo.

Pro Loco Corropoli 5.000,00 € Contributo attività associativa 2022.

A.S.D. Pallavolo Alba – Alba Adriatica 10.000,00 € Contributo attività associativa 2022.

Associazione Musicale Culturale Arte Viva – SBT 20.000,00 € Progetto “Abruzzo all’Opera”

Associazione Culturale Podium – Poggio Morello di Sant’Omero 5.000,00 € Contributo eventi 2022.

Associazione Culturale Teatrale Due Torri 10.000,00 € Ventesima edizione grande evento “Palio del Barone”.

Centro di accoglienza “Il Dono di Maria” Giulianova 5.000,00 € Attività sociale.

Associazione “Il Foro” Tortoreto 5.000,00 € Attività sociale.

Farnese Soccorso Onlus Campli 5.000,00 € Attività sociale.

Associazione Pro Loco Martinsicuro 5.000,00 € Contributo attività associativa 2022.

Associazione TerraTeatro 5.000,00 € Contributo per attività culturali 2022

Schola cantorum “A.Pacini” Atri 5.000,00 € Contributo per attività associative 2022

Associazione Nazionale Caduti e Dispersi in Guerra – Comitato provinciale Pescara 5.000,00 € Contributo attività associativa 2022.

Associazione “Noi del G. B. Vico” 5.000,00 € Contributo attività associativa 2022.

Comune di Canzano 45.000,00 € Interventi sulla viabilità comunale

Comune di Notaresco 70.000,00 € Realizzazione impianto sportivo località Grasciano

COMUNE DI VILLALAGO 15.000,00 € Sistemazione e messa in sicurezza sponde lago Pio e sorgente fiume Sega

COMUNE DI CARSOLI 25.000,00 € acquisto scuolabus

COMUNE DI SCANNO 15.000,00 € manutenzione stradale e decoro urbano

COMUNE DI FOSSA 15.000,00 € manutenzione stradale e decoro urbano

COMUNE DI MOLINA ATERNO 15.000,00 € manutenzione stradale e decoro urbano

COMUNE DI SECINARO 20.000,00 € manutenzione stradale e decoro urbano

COMUNE DI NAVELLI 15.000,00 € manutenzione stradale e decoro urbano

COMUNE DI VILLA SANTANGELO 15.000,00 € manutenzione stradale e decoro urbano

UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI ONLUS ABRUZZO 10.000,00 € attività associativa

ASSOCIAZIONE AMITERNUM ACCADEMY 10.000,00 € attività associativa

PARRUCCHIERI ACCADEMY L’AQUILA 10.000,00 € attività associativa

COMUNE DI CASTELLAFIUME 15.000,00 € manutenzione stradale e decoro urbano

COMUNE DI MONTEREALE 15.000,00 € manutenzione stradale e decoro urbano

COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO 15.000,00 € manutenzione stradale e decoro urbano

COMUNE DI CAPESTRANO 15.000,00 € manutenzione stradale e decoro urbano

COMUNE ALFEDENA 15.000,00 € manutenzione stradale e decoro urbano

COMUNE DI RAIANO 15.000,00 € manutenzione stradale e decoro urbano

COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI 15.000,00 € completamento museo delle farfalle

COMUNE DI BALSORANO 30.000,00 € manutenzione stradale e decoro urbano

COMUNE DI MAGLIANO 15.000,00 € manutenzione stradale e decoro urbano

OSSERVATORIO LEGALITA 40.000,00 € contributo gestione

COMUNE CALASCIO 15.000,00 € manutenzione stradale e decoro urbano

COMUNE DI PIZZOLI 15.000,00 € manutenzione stradale e decoro urbano

PRO-LOCO BORGO INCILE – AVEZZANO 10.000,00 € riqualificazione parco giochi Borgo Incile

COMUNE DI CELANO 35.000,00 € realizzazione docufilm “Parola di Tommaso”

SANTUARIO MADONNA DEL SILENZIO AVEZZANO 15.000,00 € riqualificazione Santuario “Madonna del Silenzio

COMUNE DI ROCCARASO 15.000,00 € Interventi volti all’Arredo urbano

Comuni di Civitella Roveto/Morino 50.000,00 € intervento volto alla riqualificazione della sede stradale – collegamento Civitella Morino Strada Polverelli

Sant. Madonna del Silenzio Avezzano 10.000 contributo per opere manutentive

Comune di Trasacco 40.000,00 € contributo straordinario per restauro campana – organo della Basilica dei santi Cesidio e Rufino

Comune di Collelongo 20.000,00 € intervento volto alla riqualificazione della viabilità e strutture green – tende tipo Yurta – zona Prati Sant’Elia

SD Sporting Cat – Avezzano 10.000,00 € contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Comune di Barisciano 15.000,00 € frazione di Petogna di Barisciano – intervento per riqualificazione parco giochi

ASS Circuito Aperto-Cappadocia 15.000,00 € contributo per conservazione chiesa Sant’Egidio Abate – fraz di Verrecchie

ASS Fipsas – Comitato Reg. Abr 5.000,00 € contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASS. culturale Voci di Gioia 15.000,00 € contributo straordinario per restauro altare maggiore – Chiesa s. Maria Assunta

ASS. Teatro Fiore – Casali D’Asc 5.000,00 € contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASS. Palazzo Ferrante Civita D’A 5.000,00 € contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Ass. La Zurla -Ovindoli 20.000,00 € contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Ass. Sportiva Pacitto Paletsre 5.000,00 € contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Comune di Pescina 10.000,00 € Riqualificazione area/zona posizionamento Statua San Berardo

Parco Sirente velino 10.000,00 € contributo per realizzazione progetto paesaggi del sacro – fase II

ASS. Culturale Camera Scura 5.000,00 € contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

L’Aquila calcio 1927 10.000,00 € Contributo attività associativa

Comune di CITTA’ SANT’ANGELO 20.000,00 € Manutenzione strade e riqualificazione urbana

Comune di PENNE 20.000,00 € Manutenzione strade e riqualificazione urbana

Comune di BOLOGNANO 20.000,00 € Manutenzione strade e riqualificazione urbana

Comune di CARAMANICO 10.000,00 € Manutenzione strade e riqualificazione urbana

Comune di CUGNOLI 10.000,00 € Manutenzione strade e riqualificazione urbana

Comune di TOCCO DA CASAURIA 10.000,00 € Manutenzione strade e riqualificazione urbana

Comune di ROSCIANO 20.000,00 € Manutenzione strade e riqualificazione urbana

Comune di FARINDOLA 10.000,00 € Manutenzione strade e riqualificazione urbana

Comune di MONTESILVANO 20.000,00 € Manutenzione strade e riqualificazione urbana

Comune di MONTEBELLO DI BERTONA 10.000,00 € Contributo alla protezione civile comunale

Comune di CIVITAQUANA 10.000,00 € Manutenzione strade e riqualificazione urbana

Comune di PICCIANO 20.000,00 € Manutenzione strade e riqualificazione urbana

A.P.S. Fa.Vi.Va. (PE) 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Asd Uguali nello sport (PE) 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Circolo tennis Pescara 10.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Diversuguali (PE) 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD Scuola Italiana di pesca a mosca (PE) 10.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD Associazione degli amici dei vigili del fuoco (Popoli) 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASD Ciclosport mania 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Fondazione museo delle genti Pescara 20.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Parrocchia Santi Angeli Custodi 20.000,00 € Contributo per manutenzione

ASD Centro Sportivo Pattinaggio Pescara (PE) 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE MUSICALE MARIA CANIGLIA SULMONA 25.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Comune di Notaresco 150.000,00 € Adeguamento impianto sportivo Stadio comunale V.Savini

Comune di Notaresco 30.000,00 € Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Comune di Tortoreto 30.000,00 € Casetta per circolo ricreativo anziani

Comune di Silvi 10.000,00 € Attività turistiche,attività istituzionali-manifestazioni

Ass.ASD Tennis Club Notaresco 15.000,00 € Attrezzatura impiantistica sportiva

Protezione Civile Notaresco 10.000,00 € Attività istituzionali

ProLoco Notaresco 10.000,00 € Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Ass.Amici della Sella-Notaresco 5.000,00 € Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Ass.ASD CYCLING Notaresco 3.000,00 € Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Ass.Culturale Birre delle Colline Teramane 3.000,00 € Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

ASD Pro Notaresco 15.000,00 € Attività istituzionali-Attrezzatura impiantistica sportiva

Comitato Feste Patronali Parrocchia SS Pietro&Andrea di Notaresco 5.000,00 € Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Unità Pastorale di Cermignano 20.000,00 € Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

ProLoco Montegualtieri 5.000,00 € Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

ProLoco Cermignano 5.000,00 € Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù-Martinsicuro 8.000,00 € Interventi di manutenzione straordinaria

Istituto delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù-Pineto 10.000,00 € Interventi di manutenzione straordinaria

Parrocchia SS Pietro&Andrea-Caritas Parrocchiale-Notaresco 10.000,00 € Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Unione Soccorso Intercomunale 20.000,00 € Attività istituzionali-Acquisto mezzi

Ass.Amici della musica 5.000,00 € Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni 5

Ass.Culturale Compagni di viaggio 3.000,00 € Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

ASD Tennis Club Roseto 10.000,00 € Attrezzatura impiantistica sportiva

Ass.L’amore per Macchia 6.000,00 € Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

PA Croce Verde ODV 20.000,00 € Attività istituzionali-Acquisto mezzi

ProLoco Cerqueto 10.000,00 € Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Ass.Abruzzesi emigrati in Belgio 18.000,00 € Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Aquile Del Parco ETS-ONLUS 5.000,00 € Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Circolo Bocciofilo Giardino Asd 8.000,00 € Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Circolo Bocciofilo San Giovanni 8.000,00 € Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

Ass.Acquaviva Extrema 30.000,00 € Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

ASD Tiro a Volo Giulio Antonio Acquaviva 5.000,00 € Attività associative-Attività istituzionali-Manifestazioni

COMUNE PIANELLA – PE 40.000,00 € REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE NOCCIANO – PE 20.000,00 € MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’

COMUNE CATIGNANO – PE 20.000,00 € REALIZZAZIONE AREA CAMPER

COMUNE DI SILVI – TE 40.000,00 € CONTRIBUTO PER LA COSTITUZIONE DELLA BANDA MUSICALE DELLA CITTA’ DI SILVI S. LEONE/F. PERAZZITTI

COMUNE DI CIVITA D’ANTINO – AQ 15.000,00 € COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE TORRE DEI COLONNA – OSSERVATORIO ASTRONOMICO

COMUNE DI TORNARECCIO – CH 10.000,00 € LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA ATTREZZATA IN LOCALITA’ SAN GIOVANNI

COMUNE DI CANOSA SANNITA – CH 10.000,00 € MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

COMUNE DI FAGNANO ALTO – AQ 15.000,00 € MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ COMUNALE

COMUNE DI GAMBERALE – CH 10.000,00 € ACQUISTO GATTO DELLE NEVI ED ARREDI VARI IMPIANTO SCI FORCELLA

COMUNE DI VILLALAGO 10.000,00 € MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

COMUNE DI SAN SALVO 40.000,00 € MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI E VIABILITA’

COMUNE DI VILLALFONSINA – CH 10.000,00 € MANUTENZIONE PATRIMONIO PUBBLICO

COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE – AQ 15.000,00 € INTERVENTI SCUOLA MATERNA

COMUNE DI MONTAZZOLI 10.000,00 € MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

COMUNE DI BARISCIANO – AQ 10.000,00 € ARREDO URBANO AREE VERDI

COMUNE DI ORTONA DE MARSI – AQ 10.000,00 € MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

COMUNE DI GIULIANOVA 40.000,00 € CONTRIBUTI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI DEL CARTELLONE “GIULIAEVENTI”

COMUNE DI ANCARANO – TE 10.000,00 € MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

PROTEZIONE CIVILE SCOPPITO – GRISU’ 10.000,00 € CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E SEDE OPERATIVA

ISTITUTO CINEMATOGRAFICO LA LANTERNA MAGICA – L’AQUILA 10.000,00 € CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ DI ACQUISIZIONE, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO ARCHIVIO CINEMATOGRAFICO

COMUNE DI CAMPLI 40.000,00 € CONTRIBUTO ACQUISTO MEZZO DISABILI

COMUNITA’ MONTANA DELLA LAGA ZONA M (TORRICELLA) 50.000,00 € INTERVENTI OPERE DI MANUTENZIONE

PRO-LOCO TOTTEA 30.000,00 € CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE DI FUNZIONAMENTO

ASD ROSETO EVENTI 30.000,00 € TROFEO LIDO DELLE ROSE

COMUNE DI TORINO DI SANGRO 20.000,00 € CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE URBANA

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA 20.000,00 € CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE URBANA

COMUNE DI CASALINCONTRADA 20.000,00 € CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE URBANA

COMUNE DI RIPA TEATINA 5.000,00 € CONTRIBUTO PREMIO ROKY MARCIANO

ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTUALE “MONTEVERDI” DI RIPA TEATINA 5.000,00 € CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE DI FUNZIONAMENTO

ASD San Salvo calcio 5.000,00 € Contributo straordinario arredi e tinteggiatura sede

Radio San Salvador – Casalbordino 3.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività

Associazione Eventi Cristiani nel mondo – San Vito Chietino 2.500,00 € Contributo Festival canzone Cristiana a San Remo

Associazione Art.istica Culturale Sportiva A Noi – Furci 5.000,00 € Contributo manifestazione tradizionale Alto Vastese

ASD Accademy Sporting – San Salvo 12.000,00 € Rifacimento bagni pubblici centro sportivo

APS Asperger Abruzzo – San Salvo 5.000,00 € Contributo straordinario attività associativa

Lega Ambiente Abruzzo Beni Culturali – Circolo protezione civile 15.000,00 € Attrezzature e mezzi per incendio boschivo

Amici di zampa onlus 3.000,00 € Contributo straordinario attività associativa

EcoSchool Abruzzo 5.000,00 € Contributo campagna sensibilizzazione elettromegnetismo

Dps racing 3.000,00 € Campionato italiano velocità Francesco Colameri

Nella lotta onlus 7.000,00 € Contributo straordinario attività associativa

Humanitas onlus 3.000,00 € Acquisto DPI

Soc. Coop. Greenwilli – Vasto 4.500,00 € Acquisto Skyline

Carcere Lanciano 5.000,00 € Sistemazione palestra polizia penitenziaria

Carcere Vasto 5.000,00 € Sistemazione mensa polizia penitenziaria

Comune di Guilmi 12.000,00 € Acquisto attrezzature pronto intervento

Comune di Montazzoli 15.000,00 € Parco giochi e arredo urbano

Comune di Tornareccio 15.000,00 € Rifacimento segnaletica stradale

Comune di Monteodorisio 12.000,00 € Rifacimento area pic nic San Bernardino

Comune San Giovanni Lipioni 8.000,00 € Pavimentazione centro storico

Comune Pollutri 15.000,00 € Rifacimento asfalto

Comune Vasto 35.000,00 € Villetta Quartiere Due Pini

Comune Vasto 30.000,00 € Villetta Quartiere San Paolo

ANMIL Onlus (TERAMO) 10.000,00 € Progetto” Scuola della Testimonianza”

ASD Atletica Vomano (MORRO D’ORO) 10.000,00 € Progetto” L’Abruzzo torna a correre”

I Bambini Di Betania Onlus (TORTORETO) 5.000,00 € Inclusione sociale e crescita dei Bambini Ospiti della Casa Famiglia

Associazione Abruzzo Ontario (ATRI) 5.000,00 € Special Olympics Atri Games 20

Associazione Culturale Mi Oriento (ATRI) 5.000,00 € Progetto di orientamento ai Licei e Camp Estivi a carattere sportivo

Protezione Civile Gran Sasso D’Italia( Mosciano S.A.) 10.000,00 € Acquisto Attrezzature per Pronto Intervento Sez. Sant’Egidio alla Vibrata

Associazione Polisportiva Dilettantistica (Isola del G.S.) 5.000,00 € Contributo per Attività Associativa

ASD La Crisalide (Sant’Egidio alla Vibrata) 5.000,00 € Progetto “Danza con me”

Associazione Pro loco (Montorio al Vomano) 5.000,00 € Contributo attività associativa

ASD Pallacanestro Val Vibrata (Nereto) 5.000,00 € Contributo attività associativa

Supporter Volley Team (Nereto) 5.000,00 € Contributo attività associativa

ASD Ancaria Running (Ancarano) 5.000,00 € Maratonina Dea Ancaria

Associazione Pro loco (Colonnella) 10.000,00 € Progetto “Cracking Art – La grande invasione”

Gruppo Volontariato Vincenziano (Notaresco) 5.000,00 € Progetto “La forza del sociale”

Comune di Ancarano 35.000,00 € Messa in sicurezza di strade, patrimonio comunale ed arredo urbano

Comune di Sant’Egidio alla Vibrata 30.000,00 € Messa in sicurezza di strade, patrimonio comunale ed arredo urbano

Comune di Civitella del Tronto 50.000,00 € Progetto “International imago film festival”

Comune di Atri 30.000,00 € Messa in sicurezza di strade, patrimonio comunale ed arredo urbano

Ass. Futile Utile-Premio Pratola 8.000,00 € Contributo attività associativa

Premio Sulmona, Circolo D’Arte e Cultura “Il Quadrivio” 10.000,00 € Contributo attività associativa

Ass. Pro Loco Campo di Giove 10.000,00 € Contributo realizzazione Mercatini di Natale

Comune di Corfinio 10.000,00 € Arredo Urbano

Sulmona Rugby 1967 ASD 20.000,00 € Contributo attività sportiva

Ladiosa Onlus-Sulmona 4.000,00 € Contributo Festival Controviolenza

Ass. Culturale Erby Studio-Sulmona 3.000,00 € Contributo sistemazione palco itinerante

A.S.D. Pedale Sulmonese 4.000,00 € Contributo attività sportiva

A.S.D. Rugby Experience L’Aquila 4.000,00 € Contributo attività sportiva

Ass. di Cultura e Politica “Progetto 2000” Sulmona 3.000,00 € Contributo attività associativa

Ass. Majella Resque Dog 4.000,00 € Contributo attività associativa

A.S.D. Goriano Sicoli 8.000,00 € Contributo attività sportiva

Croce Rossa Italiana-Comitato di Carsoli 5.000,00 € Contributo acquisto mezzo di soccorso

Ass. Culturale Sulmona Cinema 10.000,00 € Contributo per Promozione e diffusione Cultura Cinematografica ed Audiovisiva

A.S.D. Olympia Cedas-Sulmona 9.000,00 € Contributo attività sportiva

Comune di Balsorano 10.000,00 € Contributo per attività Socio-Sanitarie

A.S.D. Gli Amici di Merlino 4.000,00 € Contributo attività sportiva

A.V.I.S. Comunale di Pereto Onlus 2.500,00 € Contributo attività associativa

Ass. Culturale Lumen servizi del terzo settore 2.500,00 € Contributo attività associativa

Comune di Raiano 14.000,00 € Arredo urbano

Comune di Aielli 8.000,00 € opere decorative di arredo urbano

Ass. “Istituzione Musicale Abruzzese”-Avezzano 4.000,00 € Contributo Attività Associativa

Comune di Collepietro (Aq) 14.000,00 € Contributo per Sistema di Videosorveglianza

Comune di Roccaraso 10.000,00 € Attività culturali frazione di Pietransieri

Comune di Scurcola Marsicana 5.000,00 € Arredo Urbano

A.S.D. Sulmonese Sport Calcio Tennis Padel 4.000,00 € Contributo attività sportiva

Comune di Vittorito 15.000,00 € Arredo urbano

UNPLI 40.000,00 €

PREMIO DI VENANZIO ART. 1 L.R.37/2019 15.000,00 €

GENIO CIVILE PESCARA 90.000,00 € sistemazione esterna Chiesa Santa Maria del Lago Comune di Moscufo ART. 40 L.R. 14/2020 50.000,00 € SOSTEGNO AMBITO DISTRETTUALE VESTINO N. 19

SSD CLUB ACQUATICO PESCARA 25.000,00 € CONTRIBUTO FUNZIONAMNTO PISCINA PROVINCIALE

COMUNE DI POPOLI 50.000,00 € OPERE DI SISTEMAZIONE DEL VERDE URBANO RISRVA SORGENTI DEL PESCARA

COMUNE DI BRITTOLI 50.000,00 € MANUTENZIONE STRADE E PATRIMONIO PUBBLICO

COMUNE DI TORRE DEI PASSERI 50.000,00 € MANUTENZIONE STRADE E PATRIMONIO PUBBLICO

COMUNE DI PENNE 20.000,00 € INTERVENTI ARREDO URBANO

ASD PINNA 99 5.000,00 € CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ASSOCIAZIONE MUSICALE MACCABARRI 5.000,00 € CONTRIBUTO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

FONDAZIONE PENNE MUSEI E ARCHIVI MUSAP 5.000,00 € CONTRIBUTO BIENNALE D’ARTE E ATTIVITA’ SOCIO CULTURALI

COMUNE DI COLLECORVINO 100.000,00 € RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE

Comune di Tagliacozzo 20.000,00 € Riqualificazione Largo San Francesco

Comune di Avezzano 25.000,00 € Sistemazione Parco Castello

Comune di Avezzano 100.000,00 € Realizzazione rotonda incrocio via XX settembre – via Massa d’Albe

Comune di Celano 50.000,00 € Lavori di messa in sicurezza aviosuperficie (recinzione)

Diocesi dei Marsi 50.000,00 € Rifacimento tetto Chiesa parrochiale Ovindoli

Comune di Cappadocia 15.000,00 € Interventi urgenti viabilità località Camporotondo

Comune di Scurcola Marsicana 15.000,00 € Ristrutturazione Vecchia Fonte – Capelle dei Marsi

Associazione culturale musicale blu note 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione anziani Trasacco 2.500,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione culturale “una storia…tante storie” 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Proloco Rocca di Mezzo 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Costanzi Celano 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Proloco Celano 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Alpini Forme 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Proloco Tufo 2.500,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione “Amici dell’emissario” Capistrello 2.500,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Scuola materna paritaria San Simeo Avezzano 10.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività

Associazione diabetici marsicani 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione sportiva dilettantistica Pescasseroli 2.500,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione hockey Roccaraso 2.500,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione musicale “banda città di Celano” 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione centro studi d’Angiò 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione Web Solution Civita D’Antino 2.500,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Proloco Pietrasecca 2.500,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione alpini Trasacco 2.500,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Comune di BUGNARA 15.000,00 € INTERVENTO VOLTO ALL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI

Comune di COCULLO 25.000,00 € RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE GIOCO E LUDICO RICREATIVE SITE IN VIALE EUROPA

Comune di GORIANO SICOLI 20.000,00 € INTERVENTO VOLTO ALL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI

Comune di ROCCACASALE 15.000,00 € INTERVEMTI VOLTI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL BORGO ANTICO

ASSOCIAZIONE CASA DELLE CULTURE 5.000,00 € CONVEGNI ED ATTIVITA’ SOCIO CULTURALI ANNO 2022

ASSOCIAZIONE SULMONA CITTA ‘D’ARTE 5.000,00 € MOSTRA RETROSPETTIVA DEDICATA AL MAESTRO GAETANO PALLOZZZI

Comune di CERCHIO 15.000,00 € INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO DELL’AREA DEL COMPLESSO SPORTIVO “ORTO SERENO ”

ASSOCIAZIONE CBA CAMPLI BASKET ACCADEMY ASD 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

FIPSAS TERAMO SEZ. PROVINCIALE 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

PRO-LOCO CORFINIO 5.000,00 € CORTEO STORICO

Comune di CARUNCHIO 5.000,00 € Manutenzione del verde pubblico

Comune di CELENZA 5.000,00 € Manutenzione del verde pubblico

Comune di FRAINE 5.000,00 € Manutenzione del verde pubblico

Comune di PALMOLI 5.000,00 € Manutenzione del verde pubblico

Comune di ROCCASPINALVETI 10.000,00 € Manutenzione strade e riqualificazione urbana

Comune di CASALANGUIDA 5.000,00 € Manutenzione del verde pubblico

Comune di FURCI 5.000,00 € Manutenzione del verde pubblico

Comune di RAPINO 20.000,00 € Manutenzione strade e riqualificazione urbana

Comune di MONTEODORISIO 10.000,00 € Manutenzione strade e riqualificazione urbana

Comune di CASALBORDINO 10.000,00 € Manutenzione strade e riqualificazione urbana

Comune di PRETORO 10.000,00 € Manutenzione strade e riqualificazione urbana

Comune di LANCIANO 30.000,00 € Manutenzione strade e riqualificazione urbana

Comune di LISCIA 10.000,00 € Manutenzione strade e riqualificazione urbana

Comune di POLLUTRI 10.000,00 € Manutenzione strade e riqualificazione urbana

Comune di FARA S. MARTINO 20.000,00 € Manutenzione strade e riqualificazione urbana

Confraternita del Sacro Monte dei Morti (Vasto) 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività e iniziative associative

Erga Omnes (CH) 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Gruppo Alpini Gissi sez. Abruzzi (CH) 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Protezione civile Valtrigno 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Pro Loco Città del Vasto 20.000,00 € Contrbuto per il 50^ della morte nel 2021 e il 130^ della nascita nel 2022 del Maestro Carlo D’Aloisio da Vasto

Comune di Lanciano 30.000,00 € Contributo ai fini della costituzione dell’accademia delle arti sceniche e teatrali Fedele Fenaroli

Comune di Lanciano 5.000,00 € Deputazione teatrale Teatro “F.Fenaroli”

Comune di Lanciano 12.000,00 € Realizzazione parco gioco “Inclusivo”

Comune di Castel Frentano 20.000,00 € Messa in sicurezza mediante realizzazione di nuova recinzione perimetrale dell’impianto sportivo “Colle della Vittoria”

Comune di Castel Frentano 15.000,00 € Messa in sicurezza area cimiteriale creazione nuovo ingresso con parcheggio attiguo

Comune di Tornareccio 10.000,00 € Manutenzione straordinaria patrimonio comunale

Comune di Montazzoli 10.000,00 € Manutenzione straordinaria patrimonio comunale

Comune di Fossacesia 25.000,00 € Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria caserma carabinieri

Comune San Martino sulla Marrucina 5.000,00 € contributo per trasporto colonia estiva bambini

Parrocchia S.Sabino Vescovo in Furci 100.000,00 € Messa in sicurezza campanile Chiesa S.Sabino Vescovo

Comune di Roccaspinalveti 10.000,00 € Riqualificazione urbana

Associazione “Amici di San Domenico” 3.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione amici di Zampa onlus 2.000,00 € sterilizzazione e cibo per randagi

Associazione culturale e ricreativa “Maria SS Assunta” Castel Frentano 3.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Ente Manifestazioni pescaresi 10.000,00 € contributo per attività associativa

Fondazione Museo Genti d’Abruzzo 10.000,00 € contributo per attività associativa

Fondazione Oltre le parole onlus 10.000,00 € contributo per attività associativa

Foggi onlus fondazione oncologica Santa Rita 20.000,00 € contributo per attività associativa

Fondazione Paparella Treccia Devlet 10.000,00 € contributo per attività associativa

COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI 15.000,00 € Interventi volti all’Arredo urbano

COMUNE DI ORTONA DEI MARSI 20.000,00 € Ristrutturazione fontana Ortona centro

COMUNE DI ORTUCCHIO 10.000,00 € Interventi volti all’Arredo urbano

COMUNE DI VILLETTA BARREA 15.000,00 € Interventi volti all’Arredo urbano

COMUNE DI PESCINA 10.000,00 € Manutenzione stradale Frazione di Venere

COMUNE DI CANISTRO 10.000,00 € Restauro monumento ai caduti Canistro Superiore

COMUNE DI MONTEREALE 10.000,00 € Interventi volti all’Arredo urbano

COMUNE DI CAPESTRANO 10.000,00 € Interventi volti all’Arredo urbano

COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA 10.000,00 € Manutenzione strade rurali

ASSOCIAZIONE SAN PIETRO DELLA IENCA 20.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE ABRUZZO FIERA ARISCHIA 10.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

CONFRATERNITA DELLA SS.MA TRINITA’ L’AQUILA 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE MUSICALE CORO DELLA PORTELLA L’AQUILA 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CESAPROBA 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA L’ETOILE L’AQUILA 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE RESPIRA IL GRAN SASSO – L’AQUILA 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE – L’AQUILA 10.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento e acquisto attrezzatura per attività associativa

ASSOCIAZIONE AZIMUT – L’AQUILA 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

ASS. CULTURALE LA FIACCOLA – VINCENZO MASCI – L’AQUILA 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

A.S.D. PIZZOLI 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività sportiva settore giovanile

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E E’ VITA ABRUZZO 10.000,00 € Contributo per attività associativa di informazione e protezione ambientale

VAS L’AQUILA – Via Saragat 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione culturale La Fenice – Paganica, L’Aquila 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento e acquisto attrezzatura per attività associativa

Ass. Accademia Medica della Provincia dell’Aquila S. Tommasi – Onlus 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Centro Ippico Country West Ranch ASD – Capitignano (AQ) 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

A.S.D. GINO FISCHIONE – L’AQUILA 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Associazione scuola sci Assergi “Gran Sasso” 20.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Protezione Civile N.O.V.P.C. Tagliacozzo onlus 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Protezione Civile intercomunale comunità montana Sirentina 5.000,00 € Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa

Comune di Celenza sul Trigno € 40.000,00 Intervento straordinario su teatro comunale

Comune di Vasto € 30.000,00 Intervento straordinario villa dinamica San Paolo

Comune di Pollutri € 40.000,00 Intervento straordinario centro polifunzionale

Comune di Chieti € 100.000,00 Intervento Straordinario messa in sicurezza immobile “Supercinema di Chieti”

Comune di Sant’Eufemia a Maiella € 50.000,00 Acquisto di uno scuolabus per il trasporto degli studenti

Comune di Caramanico Terme € 30.000,00 Realizzazione di opere di miglioramento interno Palasantelena

Comune di Civitaquana € 10.000,00 Svolgimento dell’evento culturale della Ricorrenza dell’Eccidio del 5 dicembre 1943

IstitutoIPSSAR “Filippo De Cecco” € 10.000,00 Realizzazione di interventi di riqualificazione e miglioria degli spazi interni ed esterni del plesso scolastico e la creazione di spazi esterni desti nati alla didattica all’aperto

A.G.B.E. (Associazioni Genitori Bambini Emopatici) OdV € 20.000,00 Spese di funzionamento attività associativa

“Gotha” Società Sportiva Dilettantistica € 10.000,00 Contributo attività Associativa (Corsi di Autodifesa per le Donne)

Comune di Treglio € 45.000,00 Valorizzazione ed ampliamento del Campo Sportivo

Comune di San Vito Chietino € 45.000,00 Ristrutturazione Impianto Sportivo

“My Extreme Sports” Associazione Sportiva Dilettantistica € 10.000,00 Contributo attività associativa (corsi di di educazione alimentare e motoria)

Comune di Pescina € 10.000,00 Contributo Stagione Teatrale 2022

Comune di Avezzano € 60.000,00 Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale, dei fossi di guardia e delle infrastrutture di mobilità presenti nel comprensorio fucense

Delegazione Abruzzo FIH (Federazione Italiana Hokey) € 1.500,00 Intervento finalizzato all’aquisto delle divise e del necessario materiale sportivo

Comune di Sulmona € 50.000,00 Interventi urgenti di manutenzione ordinaria, straordinaria ed acquisto di arredi necessari per il recupero e valorizzazione dell’immobile sede della ex Scuola materna “Celidonio”

Associazione Amici del Festival di Tagliacozzo € 8.500,00 Contributo per lo svolgimento di attività e manifestazioni

Comune di Cupello € 40.000,00 Attività associative e promozione iniziative culturali e di sussidiarietà

Associazione Protezione Civile Modavi Cupello € 5.000,00 Attività di protezione civile

ASD Circolo Tennis Cupello € 60.000,00 Realizzazione opere per valorizzazione e promozione dello sport giovanile

ASD Virtus Cupello € 20.000,00 Promozione attività avviamento sport giovanile, attività sociali e culturali

Valtrigno Monteodorisio € 3.000,00 Attività di protezione civile

Protezione Civile Il castello ONLUS € 3.000,00 Attività di protezione civile

Comune di Vasto € 25.000,00 Valorizzazione ed efficientamento energetico Pinacoteca di Palazzo D’Avalos

Comune di Dogliola € 15.000,00 Acquisto mezzi per manutenzione territorio e gestione emergenza neve

Comune di Rapino € 20.000,00 Manutenzione e arredo urbano

Comune di Castelfrentano € 20.000,00 Manutenzione e arredo urbano

Associazione “Oltremuro” di Vasto € 3.000,00 Attività di promozione culturale e valorizzazione del territorio

Parrocchia Santa Maria Maggiore di Vasto € 30.000,00 Lavori di resatauro e consolidamento Chiesa Parrocchiale

Comune di Cupello € 60.000,00 Lavori di manutenzione edifici di culto e sistemazione arredo urbano

Associazione “Officina dei Sogni” di Vasto € 25.000,00 Promozione attività culturali, valorizzazione del territorio e di sussidiarietà

Associazione “Il buco del tetto” di Vasto € 3.000,00 Attività sociali, culturali, di volontariato e sussidiarietà

Associazione “Nuova Gutem Berg” Lanciano € 3.000,00 Attività sociali, culturali, di volontariato e sussidiarietà

Lanciano Nuoto A.S.D. € 3.000,00 Attività sociali, culturali, di volontariato e sussidiarietà

Parrocchia “SS. Cuore di Gesù” € 3.000,00 Attività sociali, culturali, di volontariato e sussidiarietà

Associazione Sportiva Dilettantistica Nuova Atletica Lanciano € 3.000,00 Attività sociali, culturali, di volontariato e sussidiarietà

Anxa Horse ASD di Lanciano € 3.000,00 Attività sociali, culturali, di volontariato e sussidiarietà

Associazione “La tavolozza dei sorrisi” di Lanciano € 3.000,00 Attività sociali, culturali, di volontariato e sussidiarietà

Il Girotondo coop sociale arl Lanciano € 3.000,00 Attività sociali, culturali, di volontariato e sussidiarietà





