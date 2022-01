IL CASO / SCIPIONI: «SUL NATALE TERAMANO, PAOLO DI SABATINO DICE COSE FALSE...»

In qualità di Presidente dell’Associazione Culturale Sciami PAVS, organizzatrice del “Natale Teramano 2021 – Luci di TE”, come da protocollo firmato e sottoscritto dagli enti finanziatori della manifestazione, tra cui il Comune di Teramo, al fine di chiarire effettivamente quali sono stati i ruoli nell'ambito organizzativo, e per il ripristino della vertà dei fatti, Vi scrivo questa nota in considerazione delle dichiarazioni rese dal consigliere Paolo Di Sabatino durante la trasmissione “Rassegna stampa” del 04/01/2021 sul canale R115 (raggiungibile A QUESTO LINK ) della quale riporto di seguito alcuni estratti:

Paolo di Sabatino: ... beh si, ci sono stati degli eventi, per quello che ho visto io purtroppo poco pubblicizzati, e la promozione è stato un po’ il tallone d’Achille, perché il concerto di Baccini, aperto peraltro dal concerto mio insieme a Rodolfo Tullj, c’era poca gente... 80-90 persone al Teatro Comunale, insomma, è stato abbastanza, come dire deprimente...

Elisabetta Di Carlo: Il motivo secondo te?

Paolo Di Sabatino: La promozione.

Elisabetta Di Carlo: È mancata completamente la promozione di ACS?

Paolo Di Sabatino: E mbè, adesso si, credo proprio che ACS... ACS... a me è arrivata la locandina ufficiale il 31 pomeriggio per un concerto da fare il primo di gennaio e francamente non sono quelli i tempi...

Come sicuramente sapete, vista la conferenza stampa effettuata, le dichiarazioni del consigliere Paolo Di Sabatino sono FALSE, per il semplice motivo che ACS non ha mai ricoperto nessun ruolo all’interno della convenzione per il Natale Teramano, ma è stata da noi organizzatori coinvolta come gestore del Teatro Comunale di Teramo (e quindi sulla possibilità di sistemare il teatro, a proprie spese, soprattutto nel foyer, di utilizzare il service residente in teatro per abbattere i costi, e di pianificare il controllo green pass che, come sapete o forse no, secondo la normativa vigente rimane in capo al gestore dell’immobile), e come sostegno economico-finanziario, a proprie spese, per l’evento del Balletto Civile del 30/12/2021; sono FALSE perché, quella che il consigliere definisce “locandina ufficiale” era solo ed esclusivamente la locandina affissa al vetro del Teatro Comunale, realizzata e stampata da ACS (a sue spese) per abbellire l’immobile Teatro Comunale uniformando il progetto alla grafica istituzionale di ACS completamente diversa dalla grafica ufficiale del Natale Teramano presentata in sede di conferenza stampa; sono FALSE, perché la comunicazione e l’immagine visiva del Natale Teramano è stata effettuata da un’altra società e non da Sciami PAVS né, tantomeno, da ACS; sono FALSE, perché il concerto di Baccini, ha avuto 130 prenotazioni on-line e 25 registrazioni sul posto per un totale di 155 prenotati (è importante ricordare che in fase di progettazione con il consigliere presente avevamo ipotizzato 200 presenze), di questi non si sono presentati (per motivi ovvi, ma che il consigliere sembra ignorare e sui cui mi dilungherò in seguito) in 37, quindi un totale di 118 presenti.

Proseguo con la trascrizione delle dichiarazioni:

Paolo di Sabatino: ... e ho saputo che anche, e io non c’ero, che anche FRANCO126, che è uno che fa sold out è manda la gente a casa, a Teramo...

Elisabetta Di Carlo: 600 persone però c’erano...

Paolo Di Sabatino: 600 persone, ma non era sold out, perché poi chiaramente lui ha altri canali, ha un altro pubblico, eee... Baccini che ha fatto un concerto, peraltro strepitoso, due ore con canzoni, alcune che non conoscevo, veramente belle, profonde anche dedicate a tematiche importanti e con un pubblico di 100 persone scarse, questo non è possibile in una città capoluogo di provincia, anche perché era un concerto gratuito, in tanti si sono lamentati anche con me che non sapevano di questo concerto...