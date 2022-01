COVID/ DRASTICO PEGGIORAMENTO DEI CONTAGI, DA LUNEDI L'ABRUZZO ENTRA IN ZONA GIALLA

La corsa del virus pandemico in

Italia non si raffredda e fa registrare, questa settimana, un

"drastico peggioramento" con un nuovo balzo dell'indice di

trasmissibilità Rt, che sale a 1,43 da 1,18, mentre l'incidenza

raggiunge un valore più che doppio rispetto a 7 giorni fa

passando da 783 a 1669 casi per 100mila abitanti. Il quadro

fotografato dal monitoraggio settimanale del ministero della

Salute-Istituto superiore di sanità (Iss) si complica e aumenta

il carico sugli ospedali, mentre le Regioni in fascia gialla

salgono a 15 con 4 nuovi 'ingressi': sono Toscana, Emilia

Romagna, Abruzzo e Valle d'Aosta che, con l'ordinanza firmata

oggi dal ministro della Salute, passano al giallo da lunedì.

Un'emergenza confermata anche dai numeri odierni, che segnalano

108.304 nuovi positivi e 223 vittime.

"L'aumento dei casi preoccupa, ma l'attenzione più grande

dobbiamo metterla sui nostri ospedali, sull'occupazione dei

posti letto in area medica e in terapia intensiva", ha detto il

ministro della Salute, Roberto Speranza. I contagi, secondo i

dati del bollettino giornaliero del ministero, sono calati

rispetto ai 219.441 di ieri per effetto del diminuito numero di

tamponi processati nella giornata di festività del 6 gennaio,

mentre le vittime sono aumentate da 198 a 223 in 24 ore. Sono

492.172 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, rispetto a

1.138.310 di ieri, ed il tasso di positività è al 22% (ieri era

al 19,3%). Quanto alle ospedalizzazioni, sono 1.499 i pazienti

in terapia intensiva, 32 in più in 24 ore, ed i ricoverati nei

reparti ordinari sono 14.591 (+764). Il quadro che emerge dal

monitoraggio non è migliore e segnala che il tasso di

occupazione in intensiva è salito al 15,4%, mentre quello di

area medica ha raggiunto il 21,6%. In questo contesto, ha

avvertito il presidente Iss Silvio Brusaferro, "la probabilità

superiore al 50% che in 4 settimane si raggiunga una saturazione

pari al 30-40% delle aree mediche, se il trend si mantiene come

quello attuale, è presenta in molte regioni". La crescita dei

casi, ha evidenziato, è "soprattutto nella fascia d'età 20-29

anni, ma cominciano ad essere coinvolte anche le fasce d'età più

avanzate e questo è un elemento su cui occorre particolare

precauzione. C'è stato invece un rallentamento della crescita

della curva tra i 5 e 11 anni ma c'è comunque la necessità di

ricoveri ospedalieri anche tra gli under19". Inoltre, il trend

delle reinfezioni è "in aumento e ciò conferma il dato - rileva

- che c'è un rischio di infezione elevato nelle persone che non

effettuano il booster". Tutto questo, avverte, indica dunque che

siamo di fronte ad un "drastico peggioramento dell'epidemia" con

una "rapida impennata nel numero dei nuovi casi e una fortissima

circolazione del virus in tutte le Regioni tranne che nella PA

di Bolzano dove ci sono segnali di decrescita". Cruciale è

pertanto una "più elevata copertura vaccinale in tutte le fasce

d'età, così come rallentare e invertire il trend dei casi con

misure di mitigazione, l'uso delle mascherine e la riduzione

degli assembramenti". Questi dati, ha evidenziato anche il

direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni

Rezza, "mostrano che Omicron, sebbene in parte meno virulenta, è

una variante estremamente contagiosa ed è bene rallentarne la

corsa, mantenendo comportamenti prudenti e soprattutto

effettuando il richiamo vaccinale per prevenire le forme più

gravi di malattia". Tuttavia, sottolinea il presidente della

Federazione delle aziende sanitarie (Fiaso) Giovanni Migliore,

"le previsioni epidemiologiche ci dicono che la curva dei

contagi così come cresce rapidamente decrescerà altrettanto

rapidamente e ci aspettiamo una fase di picco che durerà meno

rispetto all'inverno scorso e poi la situazione dovrebbe

stabilizzarsi". Quanto al picco, "guardando alla Germania,

rispetto alla quale abbiamo un ritardo di circa un mese come

aumento di contagi, me lo aspetterei nella seconda metà di

gennaio e poi - conclude Clelia Di Serio, Ordinario di

Statistica Medica all'Università Vita-Salute San Raffaele di

Milano e direttore del Centro Universitario di Statistica per le

Scienze Biomediche (CUSSB) - ci sarebbe una decrescita".