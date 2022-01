LUNEDI RIPRENDONO LE LEZIONI IN MODALITA' MISTA ALL'UNI.TE

Da lunedì 10 gennaio riprendono le attività didattiche anche negli atenei abruzzesi. All’università di Teramo si continua in modalità mista per lezioni ed esami: in presenza per quanto possibile e online dove necessario.

“Lunedì mattina – dichiara il rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola – mi incontrerò con i presidi per comunicare questa decisione. Noi rettori abruzzesi abbiamo deciso di continuare come stiamo facendo adesso. Gran parte delle lezioni rimaste le continuiamo in presenza, a chi ce lo chiede daremo una deroga per collegarsi online e lo stesso discorso vale per i docenti. Prevediamo molte richieste. Anche per quanto riguarda le tesi l’idea è continuare in modalità mista, all’interno della stessa giornata si farà sia una seduta online sia una in presenza”.