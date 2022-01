COVID / 5400 NUOVI CASI E 4 DECESSI IN ABRUZZO, AUMENTANO I RICOVERATI

Coronavirus, sabato 8 gennaio. Oggi in Abruzzo 5479 nuovi positivi (di cui 4450 emersi da test antigenico), di età compresa tra 1 mese e 103 anni, eseguiti 7422 tamponi molecolari e 37981 test antigenici, 4 deceduti (di età compresa tra 36 e 87 anni, 1 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara e uno risalente ai giorni scorsi), 88990 guariti (+192), 44265 attualmente positivi (+5282), 282 ricoverati in area medica (+13), 27 in terapia intensiva (+2), 43956 in isolamento domiciliare (+5267). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (976), Chieti (1617), Pescara (1123), Teramo (1506), fuori regione (108), in accertamento (148). (