SCUOLA, IN ABRUZZO DIVERSI SINDACI PROROGANO LA CHIUSURA

Il Governo insiste per la riapertura delle scuole il 10 gennaio, ma in ABRUZZO sono diversi i sindaci che, con propria ordinanza, in queste ore, stanno disponendo, causa numero elevato di contagi da Covid, il rinvio della riapertura degli istituti al 14 gennaio, il che corrisponde a un'altra settimana di stop. Solo in provincia di Chieti si sono già mossi in tal senso i primi cittadini di Altino, Torino di Sangro, Treglio, Casalbordino, Scerni, Pollutri, Villalfonsina, San Vito e Rocca San Giovanni.

"Da ieri mattina sui social circola un articolo di una testata online pubblicato lo scorso anno (29 febbraio 2021) nel quale si annunciava una 'ordinanza regionale per la didattica a distanza nelle scuole superiori in ABRUZZO'. Gli autori, tagliando la data di riferimento, hanno tentato di far passare sui social la vecchia notizia come attuale, facendo credere che il presidente della Regione, Marco Marsilio, sta per firmare un'ordinanza con cui dispone da lunedì la dad. Ma la notizia è falsa e priva di ogni fondamento. Per tale episodio lunedì sarà dato mandato all'Avvocatura regionale per una denuncia alle autorità competenti". Lo afferma Massimo Verrecchia, capo segreteria del presidente della Regione ABRUZZO.