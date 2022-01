PARCHEGGI / IL COMUNE VALUTA SE QUERELARE LEO IACHINI

Tra Comune e Tercoop si passa alla carta da bollo. L’amministrazione comunale, infatti, alla luce delle recenti prese di posizione del presidente della Tercoop e, in particolare, delle affermazione diffuse ufficialmente da Leo IACHINI che ha gestito i parcheggi, sta valutando la possibilità di procedere con una denuncia. L’ufficio legale del Comune, già da alcuni giorni starebbe valutando la portata diffamatoria delle accuse di Leo Iachini per decidere se depositare o meno una querela. Pur nelle more dell‘intuibile disappunto per l’esito della gara, che ha visto assegnare la gestione delle strisce blu alla Easy Help, l’amministrazione sente come infanganti le accuse e potrebbe decidere di tutelarsi nelle aule di giustizia.