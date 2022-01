IL COVID UCCIDE 7 ABRUZZESI IN UN GIORNO, SONO 4600 I NUOVI CONTAGI

Oggi in Abruzzo 4630 nuovi positivi (di cui 3593 emersi da test antigenico), di età compresa tra 4 mesi e 101 anni, eseguiti 5661 tamponi molecolari e 59817 test antigenici, 7 deceduti (di età compresa tra 76 e 88 anni, 2 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara, 3 in provincia di Teramo e uno risalente ai giorni scorsi), 89415 guariti (+425), 48460 attualmente positivi (+4195), 291 ricoverati in area medica (+9), 27 in terapia intensiva (invariato), 48042 in isolamento domiciliare (+4086). A causa di un problema tecnico, oggi la suddivisione dei casi per provincia non è disponibile.