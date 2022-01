SCREENING/ IN TRE GIORNI EFFETTUATI 5115 TEMPONI TOTALI, TROVATI 116 POSITIVI A TERAMO, CON UN'AFFLUENZA DEL 66%

Dati definitivi delle 3 giornate di screening alla popolazione scolastica organizzato dal Comune di Teramo ed eseguito presso le sedi del pala scapriano, della palestra della scuola media Giovanni XXIII di San Nicolò a Torino e della palestra della Molinari: tamponi totali effettuati 5115.

116 casi positivi di cui 5 dubbi, pari al 2.26% dei test eseguiti.

L'affluenza registrata è pari al 66% della popolazione scolastica attesa secondo il calendario concertato con le dirigenti scolastiche.

Dei 116 casi , tra positivi e dubbi, 30 frequentano la scuola primaria, 18 la secondaria di primo grado, 68 la secondaria di secondo grado.

"Si stanno concludendo le giornate di screening destinate agli studenti promosse dalla Regione Abruzzo che hanno visto nell'impegno dei Comuni un elemento decisivo per la riuscita dell'iniziativa.

Abbiamo portato il nostro contributo, con la bella ed importante partecipazione dei ragazzi e delle loro famiglie, ad arginare la diffusione del virus. Speriamo possa essere sufficiente con la consapevolezza di aver fatto il nostro dovere di cittadini.

Come sempre è avvenuto in questi anni di pandemia i Sindaci sono stati in grado di mettere in campo le forze migliori delle nostre comunità.

Anci Abruzzo esprime un sentito caloroso ringraziamento a quei medici di medicina generale, agli operatori sanitari, ai volontari delle associazioni di Protezione civile, ai dipendenti comunali che si sono resi disponibili ed hanno reso possibile l'effettuazione dei tamponi mostrando altissimo senso civico al servizio della collettività.

Continuiamo a lavorare per garantire in sicurezza le attività didattiche per dare ai nostri ragazzi la continuità di formazione a cui hanno diritto per il loro futuro".

Il Presidente Gianguido D'Alberto