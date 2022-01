RISPUNTANO GLI O'BELLX AI PRATI DI TIVO MA IL COMUNE NON LO SAPEVA

Fanno bella mostra sul piazzale dei Prati di Tivo da venerdi. Parliamo degli O'Bellx che servono a provocare il distacco delle valanghe controllandole. Senza nessuna spiegazione sono stati poggiati li dalla Provincia di Teramo. il Comune non ha ricevuto ricevuto nessuna comunicazione ufficiale e non sa più di tanto, se non quello che tutti possono vedere salendo in montagna. "È arrivata la richiesta di sorvolo con elicotteri del mio comune fino al 20 gennaio - dice il Sindaco Antonio Villani - solo questo».

Mettendo insieme le due cose si presume ( ma nessuno ha detto altro dalla Provincia) che ci sia la volontà di sistemarli a protezione delle piste sotto il Corno Piccolo.

L'Ente avrebbe trovato i soldi per sistemare quelli rotti con una spesa di 300.000 euro, questa era la cifra necessaria. Ma il problema ora è il tempo. Sia quello meteorologico e sia quello in giorni.