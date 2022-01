L'ANAGRAFE A TERAMO RIAPRE GIOVEDI', INTANTO I CERTIFICATI SI PRENDONO IN TABACCHERIA, ECCO DOVE

Riaprirà giovedì prossimo, 13 gennaio, l'ufficio anagrafe del Comune di Teramo. Come noto, la chiusura è determinata dalla accertata positività di alcuni dipendenti.

È possibile, per quanto riguarda i certificati, utilizzare la piattaforma on-line o recarsi presso i tabaccai con i quali è in vigore una apposita convenzione, dei quali torniamo a fornire l'elenco.