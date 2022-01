VIDEO / PROTESTA ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE, CAUSA COVID UFFICIO CHIUSO

C’era tanta gente stamattina all’ufficio protocollo del Comune per consegnare le domande del Cas. L’ufficio pero’ era chiuso per contagi da Covid e l’utenza ha protestato, chiamando anche il sindaco. Solo più tardi è stata informata l’assessore Sara Falini che ha spiegato come l’ufficio stia lavorando in formato misto proprio a causa dei contagi.

