VIDEO / DIVERSE ASSENZE NEL PRIMO GIORNO DI RIENTRO IN CLASSE A CAUSA DEI "CONTATTI" DA COVID

Sono i contatti di positivi in famiglia, dopo le feste di Natale, a far registrare nelle classi dell’infanzia e delle elementari il maggior numero di ragazzi assenti, oggi nelle scuole delle città. Si è comunque registrata una percentuale contenuta di assenti nel primo giorno di rientro in classe. Riattivata anche la Dad.

ASCOLTA LE DIRIGENTI SIGISMONDI E VALERI