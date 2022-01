PROROGATA AL 31 MAGGIO LA SCADENZA DEL CAS

È prorogata al 31 maggio 2022 la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di persistenza dei requisiti per il mantenimento del Contributo di Autonoma Sistemazione, a favore dei residenti delle aree colpite dal terremoto 2016. La disposizione rinvia la scadenza inizialmente fissata per il prossimo 15 gennaio ed è contenuta all'interno di una Intesa già approvata in cabina di coordinamento e che verrà formalmente sottoscritta tra il Commissario straordinario per la Ricostruzione Giovanni Legnini, il Capo Dipartimento di Protezione Civile Fabrizio Curcio e i quattro Presidenti delle regioni colpite dal sisma.

La mancata presentazione della domanda comporta la cessazione delle forme di sostegno previste dalla legge.