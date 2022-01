GLI INQUILINI ERP. "BENE LA PROROGA DEL CAS, MA VOGLIAMO UNA RICEVUTA DI AVVENUTA PROTOCOLLAZIONE"

Il Comitato Inquilini E.R.P. della Provincia di Teramo ha raccolto negli ultimi giorni le innumerevoli lamentele riguardanti i problemi avuti dagli sfollati del Comune di Teramo per la protocollazione delle dichiarazioni di persistenza dei requisiti per l'autonoma sistemazione (Cas); se da un lato accogliamo con soddisfazione l'intenzione di prorogare i termini per la presentazione (inizialmente previsti per il 15 gennaio 2022), a condizione che non rappresenti un ostacolo in termini di tempistica nell'erogazione del contributo, invitiamo i Dirigenti, per trasparenza e tranquillità dell'utente, a far in modo che venga rilasciata una semplice ricevuta dell'avvenuta presentazione delle domande, in attesa del numero di protocollo.

Con l'occasione manifestiamo la speranza per ciò che concerne il pagamento delle prossime mensilità (Novembre e Dicembre 2021) di non dover affrontare il solito tortuoso percorso ad ostacoli di telefonate e solleciti; invitiamo Regione e Comuni a fare in modo che detti pagamenti siano effettuati con tempestività.

Il Comitato “INQUILINI E.R.P. TERAMO”