IL NUOVO OSPEDALE SI FARA' A PIANO D'ACCIO, MA MANCANO ANCORA 100 MILIONI, PROTESTA IL COMITATO PRO-MAZZINI

«Teramo dovrà diventare attrattiva» spiega l'assessore regionale alla sanità che punta sul nuovo ospedale e stima «in 180 milioni di euro la somma attualmente disponibile per realizzarlo: mancherebbero altri 100 milioni». A dirlo è Nicoletta Verì che assicura al dg della Asl e ai consiglieri regionali locali (Pepe, Mariani, Di Matteo, Cipolletti e all'assessore Quaresimale) che il nuovo ospedale si farà. Fuori alla sala Fagnano in Circoncallazione Ragusa una decina di aderenti del Comitato pro-Mazzini che ha inscenato un estemporaneo sit-in di protesta ribadendo il proprio sì al nuovo ospedale, ma un netto no al sito di Piano d'Accio.

Il direttore generale ha presentato i punti di forza del progetto del nuovo ospedale a Piano d'Accio. Sui fondi si parte già da una base importante a disposizione della Regione con l'ex articolo 20, insomma in totale Verì stima in circa 180 milioni la somma per il nuovo ospedale. Per gli altri 100 faremo riferimento ad un momento di confronto con la Cassa Depositi e Prestiti per poi ulteriormente analizzare i costi successivi.