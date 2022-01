LA DENUNCIA / QUANTI TRENI "SCOMPARSI" DA E PER TERAMO...

Ieri mattina avete segnalato che era stato Cancellato "causa covid" il treno Pescara - Teramo in partenza alle 9,25. Vorrei segnalare che i disagi per chi usa il treno per recarsi a scuola o lavoro sono continui. Ieri non è transitato, quantomeno in orario, anche il treno in arrivo a Teramo alle ore 8.03. Il treno previsto alle ore 13.47, è partito da Teramo con 15 minuti di ritardo. Questa mattina, non sono transitati i treni con arrivo previsto alle ore 7.38 ed 8.03. Per chi ha figli che si recano a scuola è un disagio continuo, perchè è tenuto a verificare in anticipo se il treno ci sarà o meno, per organizzarsi in caso di mancanza. Il tutto con un abbonamento regolarmente pagato per un servizio non reso.

Massimiliano Colangelo