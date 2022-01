VERNA REPLICA A DI TEODORO: «ABBIAMO RISTABILITO LA LEGALITA'»

Il nostro unico obiettivo è stato sempre e solo quello di ristabilire una prospettiva chiara e certa per la gestione dei parcheggi dopo anni di disordine e caos amministrativo. E a dispetto di quanto sostiene il consigliere comunale di Italia Viva Osvaldo di Teodoro, grazie alla gara bandita dal Comune e aggiudicata dalla Easy Help non solo non verranno sacrificati i posti di lavoro ma sarà anche ristabilita la piena regolarità nell’affidamento di un servizio che negli anni è stato sottoposto a continue proroghe non più sostenibili. Stiamo lavorando per questo, tant’è che già la settimana prossima l’amministrazione comunale incontrerà l’aggiudicatario ed i sindacati, come avvenuto già nelle scorse settimane, con l’obiettivo di dare inizio al nuovo atteso servizio, attraverso la stabilizzazione dei lavoratori, il prima possibile.

Colpiscono che questi comportamenti, sia del consigliere Di Teodoro e sia soprattutto di qualcuno all’interno della stessa cooperativa, oltre che a strizzare l’occhio alla situazione di confusione ed illegalità perpetrata negli anni, mettano in grave pericolo il percorso per arrivare ad una garanzia dei posti di lavoro, altrimenti persi con altre fantasiose proposte.

Non è assolutamente vero che vengono sacrificati dei posti di lavoro, al contrario siamo riusciti a tutelare i livelli occupazionali e questo nonostante l’introduzione del sistema dei parcometri, che inevitabilmente producono ovunque modifiche sull’utilizzo dei lavoratori che saranno infatti reimpiegati in altri servizi. Spiace che un partito d’opposizione, in un momento come questo, si metta a speculare su questioni così delicate, soprattutto a fronte del fatto che la proposta alternativa della Tercoop preveda garanzie solo per pochi lavoratori. Per quanto riguarda l’aumento del costo dei parcheggi rileva come si tratti in realtà di un modestissimo adeguamento inevitabile dopo anni in cui il costo del servizio è rimasto invariato e come sia di gran lunga inferiore a quanto si paga in altre città come Teramo. Viene da sorridere quando il consigliere Di Teodoro sostiene che il Comune incasserà meno introiti per la gestione del servizio, soprattutto considerando che a oggi l’ente vanta ancora dei crediti importanti nei confronti dell’attuale gestore. Non possiamo dunque che stigmatizzare questo modo di fare politica, puramente strumentale, soprattutto da parte di chi ha sempre chiesto che si facesse ordine nella gestione del servizio. Per la prima volta per quanto concerne la gestione delle strisce blu c’è un percorso ben definito e regolare dal punto di vista amministrativo. Per cui invitiamo il consigliere, la prossima volta, a studiare di più e fare meno sciacallaggio politico.