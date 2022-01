VIDEO / FONTE BAIANO STA FRANANDO, DA ANNI, IL COMUNE DECIDE DI NON DECIDERE E I RESIDENTI VANNO VIA

Fonte Baiano sta franando per colpa di un importante dissesto idrogeologico in corso da cinque anni. Il comune di Teramo ha deciso di non decidere mentre i residenti della parte alta del quartiere hanno chiuso le case e sono andati via. Il comitato di quartiere chiede che questa zona venga monitorata e che venga inserita nella cartografia della Regione Abruzzo. Ci sono i fondi del Pnrr a disposizione.

ASCOLTA BUCCIARELLI SU R115