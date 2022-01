MAC DONALD'S A PIAZZALE SAN FRANCESCO, ITALIA VIVA: «IL COMUNE AGEVOLI»

- la location ha la possibilità di essere fruita anche in modalità McDrive, cioè con il servizio da

asporto tramite ordinazione e ritiro dei prodotti senza scendere dall’automobile;

• che il Comune di Teramo, non più tardi di tre anni or sono, ha già perduto l’occasione di consentire lo spostamento del Supermercato ex IperSimply da Piano d’Accio al medesimo piano a raso del Parcheggio San Francesco, come da progetto pure presentato dalla medesima Costruttori Teramani, progetto che avrebbe consentito di recuperare i 53 dipendenti poi esuberati dall’azienda;

RITENUTO necessario e opportuno agevolare in ogni modo, nell’interesse primario della cittadinanza, l’arrivo e la presenza in città di un servizio di ristorazione fast food leader del settore;

RITENUTO, pertanto, di dover demandare all’organo esecutivo dell’Amministrazione di adoperarsi per verificare l’assenso sia alle pratiche edilizie connesse allo scopo e sia alla rimodulazione dei vincoli contrattuali fra l’Amministrazione e la società Costruttori Teramani, sulla scorta delle legittime pretese commerciali della catena di fast food McDonald’s;

Tutto ciò premesso e considerato,